Canicoba Corral se va a su casa con buena jubilación y pocas explicaciones

Rodolfo Canicoba Corral dejó hoy de ser juez federal. Las 13:30, hora que marca el fin formal de la jornada judicial, lo convirtieron en un flamante jubilado. Aunque no uno común, sino un jubilado que cobrará, a partir del mes próximo, unos 330 mil pesos por mes.

De todos modos, el dinero no es un problema para Canicoba Corral. Desde los tribunales de Comodoro Py puede volver a su mansión en la calle Monasterio, en Vicente López, o la casona que alquila en el club hípico San Jorge, por 3200 dólares por mes.

La justicia y la política también coincidieron en que sus posibles inconsistencias patrimoniales no se convirtieran en un dolor de cabeza para él. Tanto en el fuero federal como en el Consejo de la Magistratura, las presentaciones por el tema no tuvieron sobre vida.

La salida de Canicoba se dio en un marco especial, por la pandemia de Covid-19, que obliga a que sólo una parte de los empleados de los juzgados asista diariamente a trabajar. Tampoco permitió ni brindis, ni almuerzos de despedida como indica el protocolo no escrito de los tribunales de Retiro. Así, Canicoba Corral dejó su despacho del tercer piso en medio de pasillos casi desiertos.

Arslanián, contra Canicoba Corral: "Un procesamiento dos días antes de jubilarse, me genera dudas"

La dimisión de Canicoba Corral se produjo porque hoy cumple 75 años, edad máxima para detentar la actividad judicial, a excepción de que se obtenga un nuevo Acuerdo del Senado. No era su caso. Su figura, tan cuestionada como polémica, ponía contra las cuerdas a actores del sistema político y legislativo, que no querían seguir corriendo con el costo de proteger a una figura como la de Canicoba Corral.

Ya habían intentado salvarlo en el Consejo de la Magistratura, adonde el oficialismo había presentado un dictamen favorable a la desestimación de las graves denuncias en su contra. Cuando la voluntad en el organismo se hizo pública y la polémica creció, todo se tornó más complicado para el magistrado. Una nueva denuncia por el alquiler de la casa de fin de semana se convirtió en la estocada final.

El costo de salvarlo era alto y las denuncias quedaron en Comisión de Labor, a la espera de que Canicoba dé un paso al costado. Canicoba Corral anunció entonces su renuncia y comenzó a recorrer el camino del adiós a su cargo, al que le impuso un ritmo express, en el que sus diversas resoluciones y formas de los últimos días de actividad ratificaron su perfil polémico y político.

Peronista, designado juez por Carlos Menem en 1993, Canicoba Corral pasó sus últimos días indagando y procesando macristas. El ex titular de Vialidad Javier Iguacel; el ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y los ex ministros Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne, fueron procesados en medio de la ronda de indagatorias, algo que no suele hacerse en tribunales, donde la situación de los involucrados se define una vez que terminaron todos de declarar y aportar las documentaciones.

Pero Canicoba Corral nunca pareció muy adepto a las formas. De hecho, hasta en su juzgado hubo quienes se enteraron de su salida por los medios de comunicación. Algo contrapuesto a lo que hacen otros magistrados, que primero comunican la decisión a sus equipos y luego lo hacen visible al resto.

Las últimas semanas concurrió seguido a su despacho, dando los últimos retoques a su salida. Allí no sólo procesó a los macristas, sino que también sobreseyó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff. Fue en una causa de 2013 cuando Kiciloff había sido denunciado por el Grupo Clarín, por supuestos delitos cometidos durante una asamblea de la empresa, al considerar que sólo defendió la participación estatal.

También procesó al represor Gonzalo "chispa" Sánchez por 203 hemos de privación ilegal de la libertad, en el marco de la causa ESMA,y le trabó un embargo de 304, 5 millones de pesos.

Ercolini subrogará el juzgado de Canicoba.

Todo en cuestión de pocos días y hasta horas, un perfil veloz que distó mucho de su avance en ciertas causas. De hecho, por citar un sólo ejemplo, a comienzos de este mes, Canicoba Corral fue exhortado por la Cámara Federal de Apelaciones, en el marco de la causa AMIA, para que se avance en los autores, instigadores y responsables del atentado, y, los lleven a juicio. Del atentado se cumplieron recientemente 26 años y la impunidad sigue siendo el sello del ataque en el que 85 personas fueron asesinadas.

En tribunales consideran que la salida de Canicoba Corral marca el fin de una era en Instrucción, en la que la única jueza de los 90 que queda en actividad es María Servini. Con su personalidad arrebatada, capaz tanto de dar consejos a los recién llegados sobre cómo manejarse en esa mole de cemento, Canicoba Corral tuvo características de líder natural y es considerado uno de los mejores ejemplos de los jueces que saben acomodarse a los poderes de turno.

De hecho, cuando el macrismo subió al poder su nombre figuraba en una especie de "lista negra" de los jueces que el flamante oficialismo no quería en la justicia. Sin embargo, una suerte de resoluciones del juez en causas como la del SOMU o a favor del entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas, le dieron una sobrevida que se extendió por todo el mandato. Incluso el propio Canicoba Corral silbó la marcha peronista en el cumpleaños del representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que debía investigarlo. Fue en agosto pasado, en vísperas de las PASO. Luego el resultado fue en favor del Frente de Todos, y Canicoba aceleró en causas contra el macrismo, como una de posible espionaje desde distintos organismos del Estado. Y ya en este 2020 con la de peajes, que terminó con el festival de procesamientos con los que Canicoba Corral selló su salida. En tribunales sobrevolaban frases sobre su accionar, una de las escuchas buscó sintetizar la impresión que quedó en varios: "se hizo el piola, pero se fue por atriqui".

CD/MC