Arslanián, contra Canicoba Corral: "Un procesamiento dos días antes de jubilarse, me genera dudas"

El presidente Alberto Fernández formalizó el envío del proyecto de ley de reforma judicial al Congreso con la presencia de los juristas que compondrán el consejo asesor para reformar el sistema de justicia federal. Entre ellos, estuvo ex ministro de Justicia, León Arslanian, quien apuntó contra el juez federal saliente, Rodolfo Canicoba Corral, que en su última semana dictó procesamientos contra ex funcionarios macristas.

"Un procesamiento dos días antes de jubilarse, me genera dudas", dijo el ex ministro de Seguridad bonaerense entrevistado por Página/12 en referencia a la decisión del juez federal de procesar por la causa “peajes” al ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel; Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro; y al ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

El ex camarista federal aseguró que "un poder dañino, concentrado, como el de Comodoro Py, el de los jueces federales, se va a ver subsanado radicalmente con la licuación de ese poder y con la democratización y la desconcentración del sistema". "Todo poder concentrado es dañino, tiende a producir resultados indeseados. Hay dos alternativas: una sería echar a todos y empezar de nuevo. No se va a hacer eso. Entonces el tema es desconcentrar y que haya gente nueva a la que el sistema no se haya comido. La reforma apunta a eso", manifestó.

Canicoba Corral y su último día: "Ahora me voy a sentar y voy a ver pasar el cadáver de mi enemigo"

Uno de las principales polémicas que generó el proyecto es la creación de la comisión para analizar una ampliación de los miembros de la Corte Suprema, en ese aspecto, Arslanian opinó: "El número de ministros de la Corte es apenas un capítulo en un listado de temas. No creo que se trate de una cuestión esencial. Eso va a ser fruto de una discusión y del intercambio de opiniones que tengamos. El único sentido que puede tener aumentar el número de ministros de la Corte es si va a ser dividida en salas. Una Corte de nueve jueces, para que tarde más la circulación, no me parece más funcional. Hemos vistos de siete y de nueve, y la verdad es que la diferencia no hace a la esencia del trabajo".

En esa linea, aseguró que la Corte actual "es una buena Corte. Son personas que están fogueadas, que tienen trayectoria y han ido produciendo buenas decisiones. No tengo ninguna objeción".

Por otro lado, el ex camarista federal comentó que el lawfare en Argentina "sigue vigente". "Es uno de los graves problemas que hay. La reforma sobre la Corte y las otras instituciones, como el Ministerio Público Fiscal, va a tener la virtud de ir corrigiendo cualquier desviación que exista. Forma parte también de la reforma que se presentará para el fuero federal".

Alberto Fernández diluye Comodoro Py y pone en marcha el sistema acusatorio

Otro de los puntos del proyecto de ley es la idea de instalar el juicio por jurados a nivel nacional. "Es perfectamente posible. No con la pretensión de que reemplace a los jueces técnicos, sino que sea una herramienta de decisión de casos que va a satisfascer una demanda constitucional que no se tuvo en consideración", expresó.

Además de Arslanian, en el Consejo Asesor también estarán Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Andrés Gil Domínguez, Enrique Bacigalupo, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

