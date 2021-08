Encuesta bonaerense refleja empate técnico: Tolosa Paz supera por poco a Santilli y Manes

A menos de un mes de las PASO, las encuestas comienzan a medir los distintos escenarios electorales de cara al 12 de septiembre. En la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo históricamente tiene su mayor caudal de votos, presenta un "empate técnico" entre la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y los de Juntos, Diego Santilli y Facundo Manes.

El sondeo fue realizado en la provincia de Buenos Aires por el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires mediante una encuesta online. La invitación a completar el cuestionario se realizó a través de redes sociales, según parámetros de geolocalización. Encuestaron a 2.711 mayores de 18 años entre el 12 y 16 de agosto. Los resultados tienen un error muestral de +/- 1,9% y un nivel de confianza del 95%.

En el informe, se observa que el Frente de Todos presenta un núcleo de votantes seguros más alto que Juntos por el Cambio (4 puntos porcentuales arriba). Es que el 22% dijo que seguro votaría al oficialismo, más un 16% que "probablemente lo haría", contra un 62% que "seguro no votaría" al Frente de Todos. Mientras que la oposición tiene un 18% de núcleo duro que "seguro votaría" a Juntos, otro 21% que "probablemente lo haría" y finalmente 61% "seguro no votaría" a este espacio.En cuanto al "no voto seguro”, los dos espacios políticos principales presentan porcentajes similares.

"El panorama electoral para las PASO en la Provincia de Buenos Aires muestra muchas más incertidumbres que certezas para poder predecir cuál será el espacio político que ganará las elecciones. Con el agravante de que sigue muy alto el número de indecisos (23,4%)", afirma el informe.

En ese sentido, remarcaron que la intención de voto por lista de candidatos presenta un virtual empate técnico: el Frente de Todos (Tolosa Paz) obtiene un 36,1% de intención de voto (con proyección de indecisos), mientras que Juntos alcanza el 35,7% de intención (sumando sus dos listas). En tercer lugar, pero lejos de los dos primeros, queda Avanza Libertad (José Luis Espert) con 8,7% de intención.

En cuanto a las dos listas de candidatos de Juntos, la lista de Diego Santilli prevalece sobre la lista de Facundo Manes, pero por una diferencia escasa de sólo 3,3 puntos porcentuales (19,5%/16,2%). De acuerdo a los últimos estudios de la UBA, "Manes está acercándose a Santilli, seguramente debido a que partió con una tasa alta de desconocimiento. Santilli obtiene una mejor performance en el conurbano bonaerense, mientras que Manes le gana en el interior de la provincia".

La gestión del gobierno de Alberto Fernández es evaluada por el 63% de los bonaerenses en forma negativa (entre mala y muy mala). El 37% dice que es positiva.

Si se segmenta por voto anterior, entre los votantes del Frente de Todos (2019) sólo el 21% la califica en forma negativa, mientras que entre los votantes de Juntos por el Cambio (2019) la evaluación negativa llega al 95%.

Por su lado, la evaluación de gestión del gobierno del gobernador Axel Kicillof, presenta un perfil similar a la evaluación del presidente Alberto Fernández. Un 61% la califica en forma negativa (mala/muy mala).

Asimismo, si se lo segmenta por voto anterior, se observa que los votantes del Frente de Todos (2019) la califican en forma negativa sólo el 26%, mientras que el 93% de los votantes de Juntos por el Cambio la evalúan entre mala y muy mala.

En el sondeo también consultaron si fue mejor la gestión en la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal o la de Axel Kicillof. La comparación que realizan los bonaerenses ambas gestiones muestra una marcada paridad. El 35% opinó que la gestión de Kicillof es mejor que la de Vidal, mientras que el 34% contestó lo contrario. Un 31% dijo que las dos gestiones de gobierno son muy parecidas o no notan la diferencia.

