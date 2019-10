La entrevista de Carlos Pagni a Santiago Kovadloff que despertó críticas macristas

La entrevista que le realizó el periodista Carlos Pagni al filósofo Santiago Kovadloff generó revuelo en las redes sociales, donde militantes macristas acusaron al conductor de "panqueque" ya que, según las críticas, durante el encuentro realizó observaciones a favor del kirchnerismo. Allí el pensador confesó que "no le cree" el discurso al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y planteó el escenario político para después de las elecciones generales.

"Fernández en el fondo ofrece lo que ofrecería Macri: que no vuelva el populismo, que no vuelva Cristina. Pero, ¿quién le cree? Su dificultad es ser verosímil respecto a su pasado y a su porvenir. No le creo porque simplifica su discurso, por ejemplo, cuando dice que el pacto con Irán fue un 'desliz ético', a mí me parece que le está robando complejidad a un problema trágico", resaltó kavodloff durante la entrevista que brindó a La Nación+.

Respecto al análisis sobre el papel protagónico que estaría jugando el pasado en esta elección, el filósofo dijo que se hace referencia constantemente a aquello que se debe "dejar atrás". "Por un lado, el pasado en el oficialismo aparece como "lo que ha sido escuchado" y que va a ser dejado atrás, como errores económicos que ya no se cometerán. En la oposición, representada por el candidato Alberto Fernández, el pasado aparece como aquello que será desoído y será superado a través de una gestión que reúne los atributos del republicanismo", sostuvo.

"Macri le ha prometido a su electorado dos cosas: consistencia institucional republicana y una política económica que sustraiga a la clase media del enojo y del desencanto. Lo que no me queda claro es cómo se concilian ambas cosas. ¿Qué procedimientos empleará?", se preguntó.

Para los macristas, Carlos Pagni se sumó al "panqueKazo" electoral

Asimismo, sobre un posible triunfo de Alberto Fernández, cuestionó: "También veo el mismo problema: ¿cómo hará para imponer ideales republicanos en una estructura partidaria tan polifacética y contradictoria como es la que lo ha convertido en candidato? ¿Qué economía es la que llevará adelante, la de un Estado sin recursos, o de un Estado que contradiga las expectativas del kirchnerismo?".

Anoche Pagni subestimó a la gente que va a las marchas. La gente va con la esperanza de dar vuelta la elección y en una Argentina tan compleja too es posible, aún lo que parece imposible. Lo de Mendoza demostró que no hay ola peronista y hay que pelearla hasta el final — Ricardo Schlieper (@schlieper) October 1, 2019

Así que ayer Pagni estuvo haciendo proselitismo albertista y Kovadoff lo dejó K.O?

Leo a decepcionados c/pelado grandulón.

Sres despierten!

Este tipo filosofo de bidet, teorizando s/ voluntad de miles en Barracas sin ninguna base, debería estar explicando asunto #Independiente — NiquitaTrue 🇦🇷 #NSB 😼 (@telomuestra) October 1, 2019

Pagni enmudeció cuando, a una pregunta suya, Santiago Kovadloff le contestó que no creía en Alberto Fernandez.

Los esfuerzos del pelado durante la media hora anterior para instalar irrevocablemente que AF sería el futuro presidente quedaron instantáneamente hechos trizas. — Nacho Garrido (@garridonacho44) October 1, 2019

