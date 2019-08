Para los macristas, Carlos Pagni se sumó al "panqueKazo" electoral

Desde sectores cercanos al macrismo acusaron al periodista Carlos Pagni de ser otro de los comunicadores que se suman a la ola de acercamiento al kirchnerismo tras la aplastante derrota del oficialismo en las PASO.

Las acusaciones se produjeron después de que Pagni entrevistara en su programa Odisea Argentina que se emite por LN+ al ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés. Al concluir la nota el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos agradeció al periodista no solamente la invitación a su ciclo, sino algo más: "Gracias por estar cuando hay que estar".

Valdés tomó por sorpresa a Pagni quien vaciló por unos instantes, para luego anunciar un corte. Con esa frase del candidato a diputado el nombre del periodista empezó a ser tendencia en Twitter y lo acusaron de traidor, de favorecer a la oposición y de sumarse al "panqueKazo" electoral.

Pagni fue un abierto crítico del kirchnerismo. Cuando fue distinguido con el premio Konex de Platino de la década 2007 - 2016 en Comunicación y Periodismo en la categoría Análisis Político aseveró que con la llegada del macrismo su rubro podía trabajar más libremente. “Me parece que en términos políticos hoy estamos en una situación menos estresante que, pienso, nos debería llevar a una reflexión y a un debate más inteligente, más actual, menos cavernícola sobre cuáles son las condiciones en las que se ejerce la profesión en un momento en el que el modelo profesional, sobre todo por las mutaciones tecnológicas, está muy puesto en tela de juicio y en necesidad de repensarse”, indicó en diálogo con PERFIL.

Pagni es el último de una larga lista de periodistas a los que se los acusó de "panqueques" tras defender a la actual gestión hasta la derrota electoral del pasado 11 de agosto, cuando empezaron a cuestionar al presidente Mauricio Macri.

Tras la derrota de Macri en las PASO, Majul, Feinmann y Leuco cuestionaron al Gobierno y pidieron autocrítica

Uno de los primeros fue Luis Majul, quien pidió una autocrítica al jefe de Estado tras la derrota y le advirtió que la gente “no se equivoca”. "Tengo que hacer una profunda autocrítica. No llegué a dimensionar en toda su envergadura el daño que el ajuste y los tarifazos le hizo a los sectores de la clase media y a los más pobres", expresó. La polémica con el periodista se incrementó después de que él mismo blanqueó que tuvo una reunión con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

El periodista de A24 Eduardo Feinmann, a quien la senadora le inició una demanda civil por haberla llamado "coimera", salió en Twitter a cruzar a la Casa Rosada. Luego, al aire señaló: “El no se inunda más a los gritos, no sirvió. El no volvamos al pasado, no alcanzó. La gente le dijo :este presente no lo queremos más. Pateame pero votame, no funcionó. ¡Te putean y no te votan! La soberbia y la necedad de algunos miembros del gobierno, fue tremenda”, opinó.

Sorprendentes 15 puntos de diferencia.

Que no vio nadie.



Tremenda piña se dio el gobierno.



Tremenda páliza recibió.



Hubo un profundo voto bronca. Inapelable! Definitivo. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) August 12, 2019

Alfredo Leuco, periodista de TN y conductor de Radio Mitre, también criticó al Gobierno más concretamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien consideró “responsable” de los malos resultados. “Creo que el Jefe de Gabinete no aguanta 15 minutos. Me parece Marcos Peña es el mariscal de la derrota”, dijo.

Quien tampoco ahorró en críticas al mandatario fue el periodista Nelson Castro. El comunicador que en 2017 sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner padecía el mal de Hubris indicó que el Presidente también tiene problemas con su ego: "Macri está enfermo de poder. El primer síntoma que está en el poder cree que todo hace bien y que los otros no lo entienden, que nada hay malo de lo que él hace. Es una cosa patética desde el punto de vista que él representa". "Esto lo habíamos visto con Cristina Kirchner y lo vemos repetirse en Macri, con una similitud enorme", agregó.

El periodista y escritor Federico Andahazi es otro de los que se incorporaran al listado del 'panqueKazo' después de que borrara sus tuits en los que cuestionaba al kirchnerismo y más adelante protegiera todos sus posteos. "Vos no podés empezar un año electoral aumentando tarifas y lo digo pensándolo como no hay que pensarlo que es desde el punto de vista del puro interés y la conveniencia. Arrancaron aumentando tarifas y las naftas no sé cuántas veces. O sea, estaban perdidos. Y efectivamente las encuestas siguientes a esos aumentos fueron catastróficas. Hablaban de este resultado. Esto sí fue anticipado por las encuestas, después qué pasó en el medio no sé", consignó en el ciclo de Luis Majul.

Los periodistas Gustavo Sylvestre, Liliana Franco y Marcelo Bonelli también fueron cuestionados en las redes sociales por referirse a la preocupación de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegó al país para reunirse con Macri ante el "vacío de poder" que generaron las PASO.

B.D.N./FeL