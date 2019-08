Inesperado: Federico Andahazi se sumó a las críticas contra Macri y culpó a Duran Barba y Peña por la derrota

El resultado de las elecciones primarias generó la autocrítica de muchos periodistas que, en la última semana, comenzaron a mostrarse muy críticos del gobierno de Mauricio Macri. Uno de ellos fue el propio Luis Majul, quien editorializó su "profunda autocrítica". En su programa de ayer, invitó al escritor y periodista Federico Andahazi, quien también aprovechó para cuestionar al asesor del Presidente Jaime Duran Barba y al jefe de Gabinete Marcos Peña por ser los principales culpables de la derrota.

"La última vez que lo vi a Duran Barba le dije que es suicida lo que estaba haciendo de confrontar con Kirchner. Y lo venía diciendo desde 2016. Tiene dos nombres esta derrota: Duran Barba que fue el cerebro y Marcos Peña que fue el corazón", manifestó Andahazi.

"Cuando empezó este año y yo vi con espanto y así lo tuitié en su momento esta horda salvaje y fanática de trolls M que tienen lo peor de los mundos porque son fascistas, son intolerantes, son retrógrados, y me saltaron al cuello. Pero vos no podés empezar un año electoral aumentando tarifas y lo digo pensándolo como no hay que pensarlo que es desde el punto de vista del puro interés y la conveniencia. Arrancaron aumentando tarifas y las naftas no sé cuántas veces. O sea, estaban perdidos. Y efectivamente las encuestas siguientes a esos aumentos fueron catastróficas. Hablaban de este resultado. Esto sí fue anticipado por las encuestas, después qué pasó en el medio no sé", agregó el escritor.

Tras su "profunda autocrítica", Majul se reunió con Alberto Fernández

"Esto es lo que jamás entendió Marcos Peña, la gente vota con el bolsillo, siempre. Un gobierno es aquel que te administra lo más importante de tu vida que es que puedas comer, que te puedas vestir, que puedas llegar a fin de mes. Eso es la vida de la gente. Después la tontería motivacional, los discursos con corazón valiente, no sirven para nada", concluyó su análisis.

Los dichos de Andahazi causaron revuelo en las redes, siendo trending topic y recibiendo muchas críticas por "panqueque", luego de que además, borrara sus tuits en los que cuestionaba al kirchnerismo y más adelante protegiera todos sus posteos.

Días atrás, el propio Majul había hecho "una profunda autocrítica" de su rol como profesional del periodismo durante la gestión de Macri en el gobierno."Tengo que hacer una profunda autocrítica. No llegué a dimensionar en toda su envergadura el daño que el ajuste y los tarifazos le hizo a los sectores de la clase media y a los más pobres", comenzó en la emisión de su programa por A24.

Abro hilo colaborativo para ayudar al pobre @andahazi a recuperar sus tweets perdidos. Comenten con sus favoritos. pic.twitter.com/vEJuYlmj3B — Pablo Domínguez (@pablodprensa) August 19, 2019

El periodista reconoció que "minimizó el dolor" de mucha gente a raíz de las políticas económicas del oficialismo. "Quizás me encerré en una postura cómoda: preferí poner el ojo en la mega- corrupción de Cristina y los amigos del poder, que la sigue habiendo, y minimicé el daño, el dolor, y la necesidad de mucha gente", se lamentó Majul.

J.D. / C. P.