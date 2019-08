Escrutinio provisorio: Correo Argentino no entregó el software a la oposición

por Diamela Rodríguez

A tan sólo cuatro días de que se realicen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la oposición y el Gobierno no se ponen de acuerdo con el sistema que se utilizará este domingo 11 de agosto. Desde el PJ denunciaron a PERFIL que no fue entregado software que les habían prometido para este miércoles 7 de agosto, mientras que desde el Poder Ejecutivo aseguran que su obligación sólo quedaba se remitía a dárselo a la Cámara Electoral.

Los partidos políticos habían sido convocados para hoy a las 10 a una reunión del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales del 2019, en la sede del Correo Oficial, sito en Brandsen 2070. Allí la oposición espera que se diera entrega del software del nuevo sistema de digitalización para el escrutinio provisorio a cargo de la empresa Smartmatic. Sin embargo, en diálogo con PERFIL, el apoderado del PJ, Jorge Landau, confirmó que "no se los dieron" y que por eso "se retiraron los apoderados", y detalló: "Sólo quedaron los de la UCR".

"Dijeron que no lo van a poder entregar porque no es propiedad del Correo sino de la empresa y no lo va a dar. Es propiedad de la empresa Smartmatic, el Correo lo alquila", agregó Landau. Esta tarde tendrá una audiencia con la jueza María Servini de Cubría, quien está a cargo del amparo que presentó el Frente de Todos para impedir que se aplique el nuevo sistema. "Vamos a insistir con lo que venimos diciendo", returcó el apoderado.

"Estábamos seguros que iba a pasar esto. Es una chantaday no es es un problema del kirchnerismo porque a los demás partidos también se retiraron. Sólo quedó la UCR. No tiene idea de cómo hacer una elección", insistió.