Durante la previa del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, la senadora de La Rioja de Unión por la Patria Florencia López se vio envuelta en una insólita escena luego de que un grupo de periodistas la confundieran con Lucila Crexell, legisladora del Movimiento Popular Neuquino acusada de haber sido designada embajadora argentina ante la UNESCO a cambio de su voto positivo para los proyectos oficialistas.

"Giran las cosas en torno a usted con el tema de la postulación, del pliego presentado, ¿qué tiene para decir al respecto?", preguntó uno de los periodistas que abordaron a López mientras esta ingresaba al Palacio Legislativo.

"No sé si están confundidos, yo soy la senadora Florencia López de la provincia de La Rioja, parece que me confundieron con Crexell", respondió entre risas la legisladora unos segundos después de dudar y repensar la pregunta que la descolocó.

Tras superar el incómodo momento, y haciendo referencia a la polémica en torno a Crexell, agregó: "No es un buen momento para que me confundan con ella. Es una situación grave, no sé si la senadora ya hizo alguna expresión al respecto".

"Creo que la gente se desilusiona porque supuestamente este era un gobierno que iba a venir con nuevas prácticas y nos encontramos con algo muy parecido a lo que fue la Ley Banelco en su momento, solo que ahora parece que son temas relacionados a embajadas", añadió.

Sin explayarse más sobre el tema, la legisladora concluyó: "Esperemos que el debate sea bueno, sano y que cada uno vote según las convicciones".

El presunto nombramiento de Lucila Crexell a cambio de su voto favorable a la Ley Bases

En las últimas horas la senadora neuquina Carmen Lucila Crexell se vio envuelta en una polémica tras ser acusada de ser nombrada embajadora argentina ante la UNESCO por el Gobierno a cambio de votar a favor del proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

"No es cierto. Es una negociación que viene desde mucho tiempo antes. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, quien es mi suplente y fuimos juntos en la lista de senadores", explicó en diálogo con LN+ la senadora que confirmó el pase pero negó que se trate de un intercambio por su apoyo al mega proyecto legislativo.

Luego, amplió: "El año pasado existía una posibilidad de que pudiera ir a un organismo internacional. Lo estábamos trabajando con Patricia Bullrich. Cuando pierde, nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio en las gestiones, en abril se retomó una posibilidad y me ofrecen un lugar en la UNESCO".

"Hubo una oferta y una aceptación pero no tiene nada que ver con la Ley Bases", reiteró y alineada con el mandatario provincial de Neuquén, Rolando Figueroa, adelantó que votará en general a favor del proyecto. "Es una cuestión que acordé con el gobernador. Desde un primer momento sabíamos que íbamos a acompañar en general", precisó.

La denuncia por "cohecho" contra Crexell

Esta mañana se conoció que la senadora Lucila Crexell, fue denunciada por cohecho, luego de que se supiera que en medio de la negociación con el gobierno por la Ley Bases, podría ser designada como embajadora ante la Unesco en París.

Sin embargo, la sorpresa tuvo que ver con que una nueva denuncia sensible para el Gobierno recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el juez propuesto por Javier Milei para sumarse a la Corte Suprema de Justicia.

