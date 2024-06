Tensión en el Congreso: el kirchnerismo exigió que la Ley de Bases y el paquete fiscal se voten por separado

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre el panorama a nivel político de cara a lo que será un nuevo debate para decidir el futuro de la Ley de Bases. También se refirió a las exigencias del ámbito internacional para que el Gobierno tenga algún tipo de definición en el plano de la política y la movida que realizó la oposición de cara a la votación.

“Se viene un día clave para el Gobierno en sus aspiraciones económicas y el sustento político que le están reclamando no solamente en Argentina los empresarios que no invierten un peso hasta que no demuestre capacidad de gestión, sino también en el exterior”, comentó Ariel Maciel. “Los grandes inversores y el Fondo Monetario Internacional, están reclamando que el Gobierno tenga algún tipo de definición en el plano de la política”, agregó.

Los gobernadores salieron en apoyo a la Ley de Bases

Posteriormente, Maciel planteó: “Los gobernadores están saliendo públicamente a decir que es hora de la Ley Bases, hay que ponerlo en marcha pero todavía hay muchas dudas respecto de ese respaldo completo”. Luego, manifestó que, “si se aprueba el proyecto en el Senado va a haber muchos cambios y eso implica que va a volver a la cámara de Diputados, el tema es qué parte va a volver y cuál no”.

La estrategia del kirchnerismo para perjudicar al Gobierno

“Hay una estrategia del kirchnerismo que logró imponer, es un dato que genera mucha tensión e incertidumbre en el Senado, y es que se vote por separado tanto la Ley Bases como el paquete fiscal”, sostuvo el entrevistado. “Lo que implica es que puede llegar a haber un cuarto intermedio entre una votación y la otra, lo que le daría margen a los senadores de ver qué es lo que va a pasar en diputados si se aprueba una”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “La Ley Bases, después de mucho tiempo de discusión y un traspié político muy grande, había tenido un respaldo en votos bastante grande y para muchos por más que el Senado cambie lo que sea después Diputados lo puede revertir porque tenía margen”. A su vez, remarcó que, “el antecedente de la movilidad jubilatoria no parece tan rígido, pero sigue teniendose este debate”.

“Que la oposición haya logrado algo que no quería la Libertad Avanza, que era dividir la votación, pone un signo de interrogación”, expresó Maciel. “Algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires van a respaldar la movilización porque la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal no está asegurada y hay 3 votos claves que todavía no se definieron”, concluyó.