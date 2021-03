Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre personas vacunadas al día de hoy, y de acuerdo a la proyección estimada por el INDEC para 2021, en base al Censo 2010, se armó un ranking con los distritos donde hay más vacunados, siempre con respecto a la cantidad de población. Mientras el gobierno nacional espera la llegada de nuevas dosis de Sputnik V y de Sinopharm, en los municipios del Área Metropolitana la pelea se da por quién está vacunando más rápidamente en sus distritos.

En varios casos, al menos tres municipios opositores consultados por PERFIL aseguran que no les llegaron las vacunas prometidas a tiempo o que el reparto realizado por Nación y por Provincia no es igual para todos. “Hay que ver en qué momento le llegó a cada uno el lote de vacunas, no fue para todos igual”, se ataja uno de los funcionarios municipales.

Los distritos que más vacunaron

De todos modos, según los números actualizados el ranking lo encabeza el municipio de Morón: ya vacunó al 11,3% de su población. El distrito que gobierna Lucas Ghi viene siendo el que más rápido ha vacunado desde hace meses ya.

Detrás aparece Hurlingham, con el 9,8% y cuyo intendente, el peronista Juan “Juanchi” Zabaleta, es uno de los interlocutores dilectos del presidente Alberto Fernández.

En tercer lugar surge la ciudad de Buenos Aires, que ya ha logrado vacunar al 9,4% de su población, según datos oficiales. De hecho, el Gobierno porteño, a través del ministro Fernán Quirós, se ha quejado públicamente de una distribución desigual de las vacunas: afirmó que, por ejemplo, la Ciudad tiene un porcentaje mayor de adultos mayores que otros distritos.

De todos modos, en cuarto lugar aparece el municipio de Ituzaingó, con el 8,9% y en quinto lugar Avellaneda, la tierra del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, con el 8,4%. En sexto lugar está Ezeiza, con el 7,5%, seguido de Berazategui, comandado desde hace largos años por la dinastía Mussi, con el 6,8%.

Detrás surge Tres de Febrero, comandado por Diego Valenzuela, de Juntos por el Cambio, que alcanzó a vacunar ya al 6,2% de su población. San Fernando (en manos de la familia Andreotti) le sigue, con el 6,0% e inmediatamente después Lanús (gobernado por Néstor Grindetti, de JxC) y Florencio Varela, histórico bastión peronista, con el 5,5%. Luego aparecen: Esteban Echeverría (5,3%), San Isidro y Moreno (5,2% ambos), Lomas de Zamora (5,1%) y Almirante Brown y José C. Paz con el 5%.

Luego viene Vicente López, con el 4,9%, municipio gobernador por Jorge Macri, quien se ha quejado públicamente del sistema de distribución y la falta de vacunas para, por caso, los geriátricos. Inmediatamente después vienen General San Martín y Quilmes, ambos con 4,8%.

Luego surgen Malvinas Argentinas (4,5%), gobernada por el peronista Leonardo Nardini. En la cola del ranking están La Matanza, con apenas el 4,4%, San Miguel con el 4,1% y Merlo con el 3,5%.