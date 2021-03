El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes 29 de marzo que se habilitó el empadronamiento a través del sitio web oficial para mayores de 75 años dentro del plan de vacunación contra el coronavirus. Se debe a que está encaminada y cerca de terminar la vacunación de la etapa de adultos mayores de 80 años y personal de Salud.

Desde este lunes 29 y hasta el jueves a las 6 será exclusivo para los mayores de 75 y a partir de ese momento se podrán anotar todos los vecinos de 70 en adelante.

La vacunación de este nuevo grupo comenzará en los próximos días, previa asignación de turnos por mail, WhatsApp o SMS, y avanzará a medida que se reciban nuevas dosis por parte del Gobierno nacional.

Una vez que se los contacte, de acuerdo al orden de inscripción, los vecinos podrán seleccionar el día, horario y lugar de preferencia para recibir la primera dosis. Los centros de vacunación públicos se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales. Funcionan de lunes a viernes de 8 a 17 y cuentan con un equipo de más de 2 mil personas trabajando.

Horacio Rodríguez Larreta anuncia la vacunación para mayores de 70 y 75 años.

Al asistir los vecinos deberán presentar el DNI y luego de recibir la dosis permanecerán media hora en observación. Cada uno de esos puntos cumple con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y cuentan con las condiciones de refrigeración adecuadas para la correcta conservación de las vacunas.

Rodríguez Larreta se refirió asimismo al aumento significativo de casos de coronavirus que hay en la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo que en las próximas semanas habrá un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva. "Hace un mes teníamos 700 casos diarios nuevos. Hoy estamos ya superando los 1000 con picos como el del sábado, que tuvimos 1435.

La tasa de contagiosidad pasó de 0,92 a 1,10. Si bien la ocupación de camas de terapia intensiva está baja, es de prever que el aumento de los contagios se traduzca en un aumento de las camas ocupadas en las próximas semanas", explicó el mandatario porteño, quien señaló que las claves de la estrategia sanitaria porteña son los testeos, la vacunación y la responsabilidad individual.

Asimismo, Larreta aclaró que todas las decisiones del Gobierno de la Ciudad se toman "en base a la evidencia" y explicó que "los motivos de este rebrote son la llegada del otoño y la aparición de nuevas variantes del virus".

"Tenemos que enfrentar el nuevo escenario con mucha responsabilidad y con mucha planificación. Este aumento nos agarra mejor preparados, con el sistema público adaptado a esta situación, con una readecuación del espacio público, con las costumbres ya adoptadas en términos de cuidado y distanciamiento, con el sistema sanitario desplegado y con la experiencia de saber lo que nos pasó en 2020 y lo que pasó en otros lugares", sostuvo.

Sobre la vacunación, dijo: "El hecho de que se abra la inscripción no significa que los grupos anteriores no se puedan seguir anotando. La inscripción no cierra. A las 12:30 empezamos con el empadronamiento de los mayores de 75. A partir del jueves a las 6:00, vamos a empadronar a los mayores de 70. Todos los empadronados van a tener su turno y su vacuna. Los tiempos de vacunación van a depender del ritmo de entrega del Gobierno Nacional. Al día de hoy, de las 425 mil dosis que nos envió el Gobierno Nacional, ya aplicamos el 90%".

Por último, concluyó: "Mientras avanzamos con la vacunación, la mejor barrera para contener el avance del virus es seguir apelando a la responsabilidad de cada uno: mantener el uso de tapabocas, las distancias, el lavado de manos y evitar los lugares cerrados. La confianza es la base en una sociedad. Estamos ante un aumento de casos, pero estoy seguro que vamos a poder seguir manteniendo las actividades que hoy tenemos. Pido que nos unamos y trabajemos juntos ante este rebrote".

Cómo empadronarse o anotarse para la vacunación en Ciudad de Buenos Aires

Ingresar a buenosaires.gob.ar/vacunacovid

Completar el formulario de datos personales.

Se enviará un mail, un mensaje de WhatsApp o un SMS de confirmación de empadronamiento.

Luego será contactado por WhatsApp, mail y/o SMS, de acuerdo a los datos de contacto brindados, para realizar la asignación del turno. El vecino podrá seleccionar el día, horario y vacunatorio de preferencia por medio de un sistema de gestión online.

Paso a paso de la vacunación contra el covid-19 en Ciudad de Buenos Aires

Acercarse al centro en el día y horario indicado en el turno.

Presentar el DNI en el área de recepción y empadronamiento.

Aguardar al llamado del equipo de salud para recibir la vacuna.

Una vez administrada, deberá permanecer media hora en observación.

Cumplido ese plazo se le brindará al vecino el certificado correspondiente y podrá regresar a su domicilio.

Según informa la Ciudad, será contactado nuevamente con el fin de asignarle el turno para la aplicación de la segunda dosis que podrá brindarse tras un intervalo de 12 semanas.

