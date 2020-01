Exfuncionario macrista cruzó a Kollmann por la pena a los rugbiers: "Aparece un familiar k y cambian la visión"

El asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell se metió en la grieta luego de que se conociera que los diez acusados podrían recibir una condena de prisión perpetua. El periodista Raúl Kollmann inició un debate al considerar que si bien "merecen una pena de cárcel", no le parece que deban ser tantos años y en las redes comenzaron a cuestionarlo y relacionarlo con la supuesta afiliación kirchnerista que tendría la madre de uno de los rugbiers. El exministro Ricardo Buryaile se sumó a la polémica y retrucó: "Aparece un familiar k y cambian la visión".

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Villa Gesell, Verónica Zamboni, imputó el martes 21 de enero a Máximo Thomsen, de 20 años, hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate, Rosalía Zárate, y Ciro Pertossi, de 19 como "coautores" del homicidio. De concretarse, enfrentarían una pena máxima de prisión perpetua, dado que el delito cometido fue calificado como agravado por el "concurso premeditado de dos o más personas".

Al conocerse la noticia, Kollmann opinó durante su programa en C5N que "me hace mucho ruido que manden a alguien preso 35 años por lo que pasó aquí. Voy a decir barbaridades de una persona que no es abogado, que soy yo: me parece razonable cinco años, o cosa del estilo". Además, planteó que "le hace ruido la histeria" de quienes piden que les den la pena máxima de prisión a los sospechosos del hecho y cuestionó "la intención de matar" de los jóvenes. "No tengo dudas de que acá hay un hecho gravísimo, desde ya. Me causan muy poca o ninguna simpatía estos muchachos. Pero me hace ruido la histeria de 'hay que condenarlos a 300, 800 años'. A mi me hace ruido", insistió.

El periodista repitió su postura en redes sociales luego de la infinidad de críticas que recibió, en especial, al vínculo que se generó entre su cambio de postura y la simpatía kirchnerista de la madre de uno de los rugbiers. En ese sentido, el exfuncionario macrista Buryaile se sumó a la polémica y le contestó en Twitter: "Pregúntale a los padres si es lo mismo que lo maten de una u otra forma . Porque tan laxo ante el homicidio solo porque piensas igual a vos?? Ayer eran los 'chetos' asesinos, aparece un familiar K y cambian la visión. Ni una cosa ni la otra".

El pasado viernes 17 de enero por la noche el joven de 19 años fue brutalmente golpeado en la puerta de una disco de la localidad balnearia de Villa Gesell por un grupo de 10 rugbiers. La víctima fue trasladada por una ambulancia al Hospital Arturo Illia, en donde ingresó con múltiples traumatismos y pérdida de conocimiento, y falleció a los pocos minutos. Por el caso fueron detenidos once jugadores de Zárate, aunque uno de ellos fue liberado por haber sido acusado falsamente.

