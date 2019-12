El fiscal Di Lello investiga si Buryaile y Sica incurrieron en clientelismo político

por Julian D'Imperio

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al ex ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, y al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones.

El fiscal le requirió a la jueza María Servini que se investiguen las maniobras denunciadas que darían cuenta que se buscó direccionar la voluntad del electorado a través de la implementación del bono y que, además, se podría haber utilizado para financiar a los fiscales de la alianza Juntos por el Cambio que buscaba la reelección a nivel nacional. Desde el entorno del ex ministro Sica dijeron a PERFIL que cumplirán con "todas las instancias que la Justicia requiera".

A su vez, Buryiale dijo a este medio que la imputación en su contra es "insólita" porque "fue una decisión tomada por un Ministerio, aprobada por la Anses y pagada por el Banco Nación". "Yo soy imputado por haber sido un presunto beneficiario, no le encuentro otro sentido más que una reacción al cambio político. Y Alberto Fernández dijo 'Nunca Más'", agregó, haciendo alusión al discurso del Presidente cuando asumió y se refirió a las persecuciones judiciales.

Además, agregó que el bono se aprobó "pocos días después de que saliera la emergencia alimentaria, es razonable, estaba destinado para gente que ni siquiera cobraba nada de la Anses y que encima fue pagado luego de las elecciones". "Lo insólito es que sólo me imputen a mí con todos los candidatos que hubo en el país, si no ganaba, seguro esto no pasaba".

Qué dice la denuncia. Según reprodujo Di Lello en su requerimiento, el abogado formoseño que denunció la maniobra, Williams Caraballo, sostuvo que "prácticamente el 50 por ciento de los fiscales de la alianza transitoria Juntos Por el Cambio" de Formosa "fueron beneficiados por el subsidio bajo estudio".

El subsidio, lanzado antes de las elecciones, había sido suspendido tras la revelación del mismo por parte del periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. Por eso, Servini ordenó a instancias de Di Lello para evitar su efecto electoralista, pero los beneficiarios pudieron cobrarlo una vez ocurrida la última elección.

Según dicha investigación, se habrían previsto destinar 650 millones de pesos por un pago de $ 5.000 a 114 mil desocupados y se planificó mediante una reunión entre los exministros Carolina Stanley, Hernán Lacunza y Dante Sica, con la participación de Emilio Basavilbaso, ex titular de la Anses.

Las listas de los beneficiarios, que fueron exhibidas en las sedes donde se efectuaron los pagos, fueron examinadas por el denunciante que las comparó con las firmas de las actas de las elecciones para arribar a la conclusión de que pudieron haber sido utilizadas para financiar fiscales.

El fiscal Di Lello también imputó al ex Secretario de Empleo de la Nación Fernando Premoli, al delegado de la Agencia Territorial de Formosa de la Secretaría de Trabajo de Nación en esa provincia, Germán Villalba, y al delegado de Anses en ese distrito, Diego Herrera, entre otros.

Buryaile, ex ministro de Agroindustria, resultó electo diputado nacional en la elección pasada y en la denuncia se lo sindica como un eventual beneficiado de la supuesta manipulación del bono para desempleados.

El requerimiento de Di Lello se produjo en el marco del expediente en el que ya se investiga la utilización del bono lanzado en distintos distritos en los que se denunciaron manejos discrecionales.

J.D. / C. P.