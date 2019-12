Alberto Fernández: "La Justicia que usó Macri para perseguir a Cristina lo va a perseguir a él"

Alberto Fernández cuestionó este martes al Poder Judicial, acusándolo de haber "perseguido" a Cristina Kirchner con la anuencia de Mauricio Macri.

"No me da miedo ser presidente, sé lo que tengo que hacer y esta Justicia no puede seguir funcionando ya que no es justicia", señaló el presidente electo al ser entrevistado en el canal C5N. Y agregó: "Esta justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente lo va a perseguir a Macri ahora".

Fernández, que asumirá la Presidencia el próximo 10 de diciembre con Cristina Kirchner como vicepresidenta, prometió hacer "todas las reformas que hagan falta" para que se termine la "persecución judicial" y que sus colaboradores están "analizando y preparando una gran reforma para que la Justicia sea Justicia". "Yo no quiero una Justicia que persiga opositores ocasionales de un gobierno de turno; simplemente quiero una justicia", dijo. "Si nosotros seguimos con este esquema van a seguir pasando las mismas cosas".

"La gran reforma no es para que la Justicia no persiga a un presidente, sino para que la Justicia no persiga a un inocente, que es otra cosa. No es el problema que Cristina​ es perseguida, sino que hay inocentes perseguidos".

"Si no cambiamos el sistema de inteligencia que se ha convertido en un sistema de extorsión, por un sistema que le sirva al país, vamos a seguir teniendo estos servicios como los que aparecen últimamente que se prestan a cualquier cosa", dijo Fernández. "Si no cambiamos sistema judicial, que le permite a jueces actuar como actúan, con total impunidad y llevar a una persona a juicio como a Cristina en este momento, la verdad que vamos a seguir teniendo los mismos resultados", agregó.

"Esa reforma está absolutamente desarrollada como estamos analizando las reformas que necesita el sistema de inteligencia. Eso lo vamos a ir anunciando desde el 10 de diciembre. Porque lo que le pasa a Cristina le puede pasar a Macri mañana. a cualquiera. si es que 'malamente' quieren usar la Justicia".

Por otro lado, Fernández criticó que la Gendarmería Nacional distinguiera a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la entrega de un sable, y consideró que a la fuerza "le gustó cuando" la funcionaria "le propuso mano dura o impunidad".

"La Gendarmería oyó o le gustó lo que dijo Bullrich cuando les propuso mano dura o impunidad. Lo que no saben es que cuando tengan que pagar las consecuencias por la mano dura, Bullrich va a estar presidiendo el PRO, no va a hacerse cargo de esos hechos", enfatizó Fernández.

Cuestionó especialmente la inscripción que tenía el sable entregado a Bullrich: "No voy a tirar un gendarme por la ventana", en referencia al caso de Santiago Maldonado. "Nadie quiere tirar un gendarme por la ventana, ni nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal", indicó Fernández.

D.S.