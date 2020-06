El intendente de Olavarría lanzó una encuesta contra la cuarentena y crecieron los casos de coronavirus

"¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento?", se preguntó Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, en una encuesta que lanzó en sus redes sociales para consultar a la población si aprueba o no la extensión de la cuarentena, que anunciaría este jueves 4 de junio el presidente Alberto Fernández. En paralelo, se confirmaron nuevos casos de infectados con coronavirus en su distrito, por lo que desde el entorno de Axel Kicillof aseguran que se trata de una "acto de rebeldía" intentar desprenderse de las medidas que se tomen a nivel nacional y provincial.

La consulta en Twitter de Galli contaba con dos opciones "sigamos aislados" y "basta de aislamiento", con un mensaje: "¿Hasta cuando vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? Cual es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?". Para decepción del intendente, la primera opción ganó con el 57% de más de 8 mil votos.

En paralelo, se registraron nuevos casos de coronavirus. En conferencia de prensa, el jefe comunal confirmó que de los cinco casos sospechosos que contaban, 4 resultaron positivos; un profesional de la salud, dos personas que llegaron a la ciudad provenientes de San Nicolás para trabajar y una cuarta persona que se encuentra internada en el Hospital Municipal.

Además contó que a raíz de la confirmación de estos cuatro casos, hay 50 personas que fueron puestas en aislamiento preventivo. "Sabíamos que podía suceder", reconoció y adelantó que se suspenderán las salidas recreativas y los hoteles.

Galli es uno de los que le reclama a Kicillof mayor autonomía y poder para tomar decisiones a partir de la nueva etapa. El pedido oficial lo hizo junto con otros 7 intendentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, Emilio Cordonier (Ayacucho), Hernan Bertellys (Azul), Esteban Reino (Balcarce), Juan José Fioramonti (Loberia), Maximiliano Suescum (Rauch), Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Miguel Lunghi (Tandil).

"Podemos avanzar en conjunto hacia un nuevo esquema de funcionamiento de diversas actividades sociales, económicas y deportivas. Y por supuesto tenemos el compromiso y la responsabilidad expresa de retroceder o adoptar medidas restrictivas si la situación sanitaria así lo indicara", explicaron en la presentación oficial.

Ante medios de comunicación, Lunghi agregó: "Si no tenemos contestación en forma positiva abriremos nosotros sin autorización, no tendremos otra cosa que hacer", lo que provocó la respuesta desde el gobierno provincial. "Si un intendente dice que va a abrir le den o no autorización es un acto de rebeldía. Él tendrá que ponerle la firma y esperemos que no pase nada", dijo la ministra de gobierno bonaerense, Teresa García.

Además, en diálogo con Radio El Destape, ejemplificó: "En Olavarría el intendente insiste en la apertura y ayer aparecieron casos. Hay algunos intendentes como Tandil y Bahía Blanca, que hacen un planteo de abrir si o si y hay que ser muy prudentes. Hay que celebrar que el interior no tenga coronavirus pero tiene que haber responsabilidad de los intendentes".

