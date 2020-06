Coronavirus: Intendentes presionan a Kicillof para tener mayor autonomía en la flexibilización

Mayor autonomía y poder para tomar decisiones a partir de ahora. Ese es el pedido oficial de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires hacia el gobernador Axel Kicillof. Hay una particularidad, todos pertenecen a Juntos por el Cambio. Otros, gobernantes dentro del conurbano bonaerense reclaman pero, por ahora, en off the record. Uno fue más allá, como el jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi, quien advirtió que si no hay respuesta a los pedidos "abriremos sin autorización". Hasta hoy, desde el equipo de Kicillof se muestran inflexibles y ven una "jugada política" detrás.



El 29 de mayo un grupo de 8 intendentes de JXC hicieron el reclamo oficial. Firmada por Emilio Cordonier (Ayacucho), Hernan Bertellys (Azul), Esteban Reino (Balcarce), Juan José Fioramonti (Loberia), Ezequiel Galli (Olavarria), Maximiliano Suescum (Rauch), Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Miguel Lunghi (Tandil) pidieron ser considerados dentro de una "zona segura", sin presencia de coronavirus: "Podemos avanzar en conjunto hacia un nuevo esquema de funcionamiento de diversas actividades sociales, económicas y deportivas. Y por supuesto tenemos el compromiso y la responsabilidad expresa de retroceder o adoptar medidas restrictivas si la situación sanitaria así lo indicara". En ese sentido buscan "reiniciar gradualmente y con las más estrictas medidas de seguridad actividades hasta hoy prohibidas por la provincia".

Luego, ante los medios de comunicación fueron más allá. Lunghi inclusive advirtió una desobediencia a las autoridades: "Si no tenemos contestación en forma positiva abriremos nosotros sin autorización, no tendremos otra cosa que hacer" (Eco TV//Tandi,FM 104.1). Amplió sus argumentos entrevistado en Buenos Días América: "Hace 35 días que no tenemos ni un solo caso. Necesitamos más autonomía los intendentes que sabemos que tenemos que hacer". También entrevistado en América, Galli planteó que "se está poniendo en juego la autonomía municipal. Tenemos una cierta autonomía que podríamos implementar absolutamente responsable". En ese sentido, otro intendente del PRO señaló a PERFIL: "No pedimos solo abrir. Pedimos ser reconocidos como gobiernos electos ejecutivos. Puede ser para abrir o para cerrar. Los intendentes no somos loquitos que vamos a hacer cualquier cosa".

¿Qué observan desde La Plata? "No es un capricho lo que hacemos. A todos los municipios que han pedido se le han ido dando respuestas tanto del Ministerio de gobierno como de Jefatura. Pero lo primero es la salud y no se van a tomar decisiones a las apuradas. La responsabilidad de la salud es Provincial, si en una 'salida recreativa' hay contagios ¿quién se hace responsable?", planteó un funcionario del Ejecutivo a este medio. "Hay algo ahí, que justo salen los intendentes de JxC después de que lo hizo (María Eugenia) Vidal. Aumentan los casos y piden más aperturas...es ilógico".

Contagios. La contracara de los pedidos se dio en Capitán Sarmiento, localidad gobernada por Javier Iguacel, exfuncionario nacional. Allí, de 205 tests realizados sobre trabajadores de la Granja Tres Arroyos, 22 de ellos dieron positivo de coronavirus COVID-19, consignó AN Digital. “Los pacientes confirmados están en buen estado de salud, clínicamente estables y cumpliendo aislamiento estricto en sus domicilios”, aseguró Fernanda Astorino, secretaria de Gobierno municipal, a cargo del área de Salud.

Además, la información brindada por las autoridades consignaron que los últimos 10 casos mantuvieron contacto estrecho con quienes inicialmente fueron diagnosticados “por lo que quedó en evidencia que los casos que fueron apareciendo luego se dieron por incumplir con la cuarentena obligatoria”, informó la Secretaría de Salud de la Municipalidad.