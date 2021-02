Federico Delgado: "La Justicia se volvió una burocracia que perdió credibilidad"

El fiscal Federico Delgado salió a marcar la cancha sobre la discusión para reformar la Justicia. "El Poder Judicial se ha vuelto una burocracia que ha perdido credibilidad, donde los expedientes a veces se usan de acuerdo a los intereses del poder", disparó el funcionario en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.



"Hay que aplicar la ley, lo que no se puede hacer más es el uso privado de las leyes", consideró Delgado al tiempo que reiteró la necesidad de hacer reformas de manera urgente. "Usar las leyes para lo que nos conviene y tratar de eludirlas cuando no nos conviene, eso no se puede hacer más", añadió el fiscal federal.



Sobre los proyectos que hay en el Congreso para reordenar al Poder Judicial, dijo que "hay un terreno muy fértil para sentar las bases y los cimientos de un sistema judicial para la democracia". Sin embargo, reconoció que "el sistema judicial en su conjunto es bastante refractario a la pulsión democrática". Para Delgado, más allá de las diferencias políticas entre los distintos partidos, "es una oportunidad fantástica para que las cabezas políticas del sistema empiecen a trabajar en nuestras costumbres, en los hábitos, y nos acerquen a la gente".

La imagen de la Justicia

Delgado también se refirió a la pésima imagen que tiene la sociedad de la Justicia en Argentina, algo que reflejan las encuestas todos los meses: "El sistema judicial tiene muy baja credibilidad, pero hace mucho tiempo de esto, y sin embargo es imposible reformarlo". "El sistema judicial tal como está pensando y su funcionamiento es muy remunerativo para un pequeño sector de la sociedad que es muy poderoso", consideró.

"Está bien pensar en la rendición de cuenta de los funcionarios, de los magistrados. No hay que olvidarse de a quien le conviene que el sistema funcione como funciona", finalizó.

RI/