Terminó el paro en Aerolíneas: "El aumento para ellos tiene que ser cero", desafió Sturzenegger

Luego de 24 horas de paro que dejaron millones de dólares de pérdida y más de 37 mil pasajeros sin viajar, terminó este mediodía el paro de pilotos y aeronavengantes de Aerolíneas Argentinas. Quien desde el Gobierno fue lapidario sobre los reclamos salariales y gremiales fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló que "el aumento para los empleados de Aerolíneas Argentinas debe ser cero, porque la empresa siendo deficitaria no puede pedirle más recursos a los contribuyentes", al tiempo que apuntó a los pilotos encabezados por Pablo Biró indicando que "pararon porque no les dieron los asientos en business y quieren seguir manteniéndolos".

Sturzenegger dijo que el caso de la empresa de bandera es distinto al caso de los ferrocarriles, por ejemplo, donde la tarifa está regulada. "Aerolíneas Argentinas puede cobrar el precio que quiere", aseguró el Ministro, y agregó que, en comparación con otras compañías aéreas privadas que compiten en el mercado, "la empresa no tiene motivos para justificar ninguna pérdida".

Aerolíneas pierde 3 millones de dólares y promete sanciones por el paro que afectó a 37 mil pasajeros

La visión libertaria sobre el déficit de AA

"¿Con qué criterio pueden pedir aumento salarial?" se preguntó el funcionario, y afirmó que la empresa debe ser manejada con eficiencia "y no generando aumentos salariales a costas del contribuyente". Sturzenegger expresó que desde ese razonamiento es que el Gobierno está firme en una situación en la que, "hasta que la empresa no tenga una ganancia, no pueden salir a pedir más recursos" al Estado.

El ministro aseguró que los pasajes cedidos a los trabajadores para que viajen en primera clase le cuestan a la empresa 20 millones de dólares al año y remató: "Eso en el sector privado no dura ni un minuto". Además, Sturzenegger reafirmó que el Gobierno no va a permitir que la empresa "no haga los ajustes que debe hacer a costa del ciudadano".

La responsabilidad del Congreso en el conflicto de Aerolíneas Argentinas

Sturzenegger dijo que el Ejecutivo Nacional tuvo desde el primer momento la idea de privatizar Aerolíneas Argentinas, sin embargo, el Congreso vetó esa posibilidad, y apuntó también hacia el poder legislativo, al decir que "el Gobierno ya podría tener este problema solucionado", pero el Congreso se interpuso.

La declaración del servicio aéreo como "esencial"

Además, el Ministro confirmó que el Javier Milei ya firmó el decreto que transforma el servicio aéreo civil y comercial como esencial. Esto se traduciría, según el funcionario, en que "cuando los trabajadores de este sector quieren hacer una huelga, deben mantener una provision mínima del servicio". También adelantó que esa "provisión mínima" será del 50% del servicio.

Respecto a este tema, la medida también indica que, en caso de querer tomar una medida de fuerza, la aerolínea debe anunciarlo con cinco días de anticipación y coordinar que ese 50% de servicio esencial se ponga en marcha. "Si no logran hacerlo, será la Secretaría de Trabajo quien defina cuáles servicios serán los que se deban cumplir".

Sturzenegger sobre la posible privatización de Aerolíneas Argentinas

Sturzenegger admitió que no están autorizados por el Congreso para avanzar en una privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, el Ministro detalló que ya existe un proyecto de ley presentado por el PRO, especificamente por Hernán Lombardi, el cual cuenta con el apoyo de 30 legisladores de su partido y que contará también, obviamente, con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza.

"Eso que no pudo ser aprobado con la Ley Bases vuelve a ser una iniciativa del PRO y es un momento excelente para volver a impulsar ese proyecto", concluyo el Ministro Sturzenegger.

