Sturzenegger le pidió a Stiglitz que haga "preguntas incómodas" al gobierno y revivió una polémica foto con Guzmán

El expresidente del Banco Central durante parte de la gestión de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, le respondió con duras críticas al economista Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y mentor del ministro argentino Martín Guzmán, respecto de su análisis del "milagro argentino" por la recuperación económica nacional. "Mi sensación es que no se ha atrevido a hacer preguntas incómodas", advirtió en un extenso hilo de Twitter.

La respuesta del economista argentino se dio luego de que Stiglitz publicara en la revista Project Syndicate que "dado el lío que heredó el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019, parece haber logrado un milagro económico", cuestionando también a los planes de ajuste del FMI y resaltando la "recuperación" del país.

Sturzenegger escribió 22 tuits en inglés ordenando los temas "incómodos" que para él, Stiglitz olvidó preguntar y analizar en su artículo sobre la Argentina.

Joseph Stiglitz dijo que Alberto Fernández logró un "milagro económico"

"Hablas de un milagro pero es sesgado mirar la recuperación de una de las cuarentenas más espantosas del mundo", afirmó el expresidente del BCRA entre finales del 2015 y mediados de 2018.

Dear @JosephEStiglitz, there is nothing you can say or write which will change our admiration for you. Your contributions to our understanding of public finance, the labor, credit, and goods markets are impossible to surpass. Your study of risk, just mind blowing.