Fernán Quirós se refirió al velorio de Diego Maradona: "Lo que vimos ayer no fue bueno"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó hoy que sanitariamente todo lo que pasó durante el velatorio de Diego Maradona "no fue bueno" y remarcó que espera que las consecuencias no sean importantes.



"Lo que vimos ayer no fue bueno" comenzó afirmando Quirós en relación al situación sanitaria que se puede generarse luego de lo sucedido durante el velatorio de Maradona. "Siempre marcamos que las manifestaciones deben hacerse en espacios abiertos pero lo que sucedió ayer es la imagen que tenemos que trabajar para evitar", agregó.



Quirós evitó todo el tiempo hacer "futurología" sobre las consecuencias de los sucesos de ayer y de evitar cualquier tipo de polémica. "Fue un día muy caro en lo emocional y todos sabemos cuáles son las reservas emocionales que nos quedan y las reservas de otro tipo. Todos estamos mal pero hay que saber que es fundamental para lo que se viene el uso correcto del tapaboca y el distanciamiento social", aseveró el funcionario porteño.



También Quirós volvió a referirse al tema de las vacunas, repitiendo que todavía "no hay información científica" porque todo lo que se conoce proviene de publicaciones periodísticas.



El Gobierno admite que el velorio de Maradona fue "caótico" y apunta a Frederic

El titular de la cartera porteña habló en el marco de la conferencia de prensa de presentación de la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires.

En el parte difundido esta mañana se confirmaron en la Ciudad 358 nuevos casos por coronavirus, elevando a 157.377 la cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia.



Además se reportaron 15 fallecimientos, llegando de ese modo a 5.565 muertes por Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, donde la tasa de letalidad es del 3,5 por ciento y la edad promedio de los decesos es de 76,8 años.



La baja de la curva de contagios se siente en la ocupación de camas de terapia intensiva destinada a pacientes con Covid-19, que al día de hoy alcanza solo al 24,22 por ciento.