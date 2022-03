Fernando Gray: "Hay una sobredimensión de La Cámpora"

El Intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dialogó con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil, sobre las elecciones internas del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires.

F: Danos tu reflexión sobre las elecciones en la Provincia de Buenos Aires donde el peronismo, salvo alguna excepción, iban con listas que estaban todos de acuerdo.

G: Lo que tenemos acá, y para eso hay que retrotraerse unos meses, ya un año, fue cuando un sector del Partido Justicialista, encabezado por La Cámpora trató de apropiarse del Consejo del PJ de la Provincia de Buenos Aires. Esto nos llevó a una situación irregular porque todos los partidos políticos eligen sus autoridades y, al tratar de hacer esto, anticiparon las elecciones a nivel provincial y quedaron los distritos desfasados, por lo que tuvieron que convocar a elecciones de forma desprolija, por fuera de como se hace normalmente en todos los partidos en una fecha única. En la gran mayoría de los municipios hubo lista única, en 11 hubo dos o más listas, y eso fue lo que sucedió ayer. Lo que sí me preocupa dentro del peronismo es el bajo nivel de concurrencia. Para darnos una idea, en Mar del Plata, llevaban contados poco más de 5 mil votos.

F: ¿Qué proyección se podría hacer con esos números?

G: Es difícil proyectar porque son elecciones en 10 distritos únicamente, no es toda la Provincia. Pero estamos en menos de la mitad de lo que habitualmente se vota en una elección del peronismo clásico en internas. Para dar una idea, cuando se hizo el cierre de listas, no había absolutamente nadie.

F: ¿Esto tiene que ver con que no había competencia, excepto en el caso de San Isidro? Y a propósito, ¿qué lectura hacés de que justo la persona más cercana al presidente Alberto Fernández, como es Santiago Cafiero, haya perdido en las internas?

G: Cada distrito tiene sus particularidades. San Isidro es un distrito que no gobernamos, complejo para el peronismo y hay que hacer una serie de alianzas con distintos actores políticos y sociales importantes. Ahí lo que prima es la capacidad de poder ir juntándose entre organizaciones, sindicatos y distintos sectores del peronismo. Y acá hubo un trabajo muy potente de Sebastián Galmarini, que vive y milita en el lugar desde hace muchos años, y tiene un trabajo territorial con Teresa García, que también es una militante de mucho tiempo. Y ahí va diluida La Cámpora. Del otro lado está Santiago con su lista. A veces una figura importante puede traccionar en su territorio y, otras veces, lo territorial prima por sobre el otro.

F: Vos que fuiste la primera persona en que se rebeló a la elección de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ¿hay una tendencia a agrandar el poder de La Cámpora y de Máximo, e inclusive de su madre, con el fin de promover la grieta?

G: Sí, comparto en gran parte esto. Hay una sobredimensión de La Cámpora en sus estructuras y en los armados electorales nuestros que después, cuando lo mirás en el territorio, no tiene su correlato. Si vos mandás a estas mismas listas de La Cámpora a competir en las PASO, Cámpora pura, yo quiero ver ahí cuando vota toda la población en general y no solo los afiliados, qué volumen electoral tiene eso. Yo dudo que tengan peso electoral, es más, estoy convencido que no lo tienen porque conozco la Provincia. Por eso vengo diciendo en mi partido que acá hay una sobrerrepresentación de La Cámpora y una subrepresentación del territorio. Creo que nos están llevando por un camino que no representa al conjunto, ni siquiera a los sectores que tienen potencia electoral. Ellos toman medidas inconsultas y tienen actitudes y conductas irresponsables, y que involucran a millones de argentinos.

F: En tu desafío a Máximo Kirchner y en tu deseo de hacer política, está como próximo objetivo la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en las elecciones del 2023. Quería pedirte alguna reflexión sobre el futuro de las candidaturas. ¿Cómo ves la posición de Axel Kicillof en el conflicto entre Alberto Fernández y el kirchnerismo?

G: Lo que yo veo acá es, en el ámbito político y partidario nuestro, son posiciones ambivalentes que van de un lado para el otro, y eso genera mucha incertidumbre en el electorales. Dicen una cosa y después hacen otra, y uno tiene que mostrar con decisión el rumbo, qué es lo que pensamos y unidad de criterio. Estoy muy preocupado por la situación de nuestro país y en el medio de Kicillof estamos lo bonaerenses que tenemos cientos de problemas que no están resueltos, y tenemos que empezar a trabajarlo de una vez por todas, porque hace años que venimos hablando de la seguridad y no hay soluciones. No veo que se pueda hacer desde un sector radicalizado, como La Cámpora que toma medidas extremas que no representan al conjunto.

F: ¿Te ves compitiendo con él contra Axel Kicillof?

G: En este momento tenemos que concentrarnos todos en temas enormes que tenemos, porque vienen seis meses durísimos. Estamos saliendo de la pandemia, por un lado, y por el otro, es el inicio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso va a llevar muchos años de discusiones, ideas y vueltas con el Fondo, porque la deuda es enorme y se va a prolongar en el tiempo. Pero dando la vuelta de página, hay que empezar un camino de trabajo, producción, reactivación e inversiones para empezar a mover la rueda de la economía que tuvimos tanto tiempo paralizada. Toda la dirigencia política tiene que hacer el esfuerzo de empujar esto porque hay gente que la está pasando muy mal.