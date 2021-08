Fernando Iglesias: "La palabra de Alberto Fernández está más devaluada que el peso"

Fernando Iglesias apuntó una vez más contra el presidente Alberto Fernández por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos, en plena cuarentena. “La palabra del presidente está más devaluada que el peso”, afirmó el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Iglesias, que busca renovar su banca en las elecciones de este año, señaló al jefe de estado por “negar” la cena que provocó un escándalo político y reconocerla sólo cuando se conocieron las imágenes.

Carrió sobre la relación de Cristina Kirchner con Alberto Fernández: "Primero lo abraza y después lo voltea"

“Primero negó durante un año cosas que efectivamente habían sucedido. Después, cuando apareció la primera foto, dijeron que era falsa y que la trucaron, pero con la segunda foto ya no lo pudieron negar más. Le echó la culpa a la mujer y termina levantando el dedito otra vez contra los argentinos”, cuestionó el legislador en un diálogo con el periodista Sebastián Hadida de Noticias Argentinas.

Fernando Iglesias

El legislador macrista insistió en “la miserabilidad del personaje”, en alusión a Alberto Fernández, y respaldó la intervención de la justicia en el hecho. “El presidente ha cometido delitos y hay un juicio político pedido. La Justicia tiene que investigarlo. Ese es el corolario de su maniobra de victimización. La palabra del presidente está más devaluada que el peso”, expresó.

Iglesias, quien llegó al Congreso de la mano de Cambiemos en 2017 en base a su defensa reñida de la presidencia de Mauricio Macri, se mostró expectante por el posible impacto en las urnas del escándalo de Olivos. “Espero que reciban un castigo contundente, pero no sé. Más de una vez me han sorprendido lo resultados electorales argentinos. Espero que esta vez me sorprendan positivamente”, sostuvo.

Disputa judicial con Florencia Peña

Al ser consultado sobre las acusaciones que recibió de la actriz Florencia Peña, el legislador negó haberla atacado. “Yo no hice ningún comentario sobre ella. Insinuaron que yo había hecho comentarios que yo no había hecho”, afirmó.

“Hay dos acciones juicios que me hace Florencia Peña ante la Justicia civil y la penal y veremos quién tiene razón”, explicó el diputado Fernando Iglesias.

El furcio de Kicillof que Fernando Iglesias no dejó pasar

Finalmente, el legislador porteña de Juntos por el Cambio, apuntó contra el “nivel lamentable” que, desde su punto de vista, muestran los dirigentes del Frente de Todos.

Fernando Iglesias: "Está claro que el objetivo es sacarme del Congreso"

“Basta con comparar la lista de ellos con la nuestra para encontrar un enorme abismo. Es una lista que está a la altura del presidente que tenemos, del jefe de Gabinete que tenemos, de los ministros que tenemos, del gobernador de la provincia que tenemos. (Axel) Kicillof dijo ´se pudió´. Parece anecdótico, pero no lo es. El nivel de todo el plantel de dirigentes del oficialismo es lamentable”, criticó Iglesias.

LC/FL