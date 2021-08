Después de la foto de Olivos, el FdT define una nueva estrategia para ganar en la provincia

El Frente de Todos buscará reducir al máximo las consecuencias electorales que puede dejar la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez junto al Presidente y nueve invitados. Al apoyo que dio este martes Cristina Kirchner a Alberto Fernández se sumará este miércoles un plenario encabezado por los principales dirigentes bonaerenses que buscarán apuntalar la campaña en el principal distrito del país. El jefe de Estado, que ya no puede hacer anuncios de gobierno por la veda, también pidió estar presente, por lo que podría sumarse.

El escenario será el recientemente bautizado Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata. Alberto Fernández confirmaría su presencia a pesar de ser un hombre del PJ porteño y que el acto busca alentar a los bonaerenses. También se subirán al escenario el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y el gobernador Axel Kicillof.

Encuesta: cómo impactó la foto de la fiesta de Alberto Fernández en el electorado

“Vamos a trabajar sobre las líneas de campaña y repasar logros de gestión nacional y provincial de cara al último mes antes de las PASO”, explicaron desde la organización del evento.

Estarán los candidatos a diputados nacionales encabezados por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. También participarán los postulantes para ocupar la legislatura bonaerense y los concejos deliberantes. Además, serán parte del acto los intendentes peronistas. Será otra foto de unidad.

La celebración del cumpleaños de la pareja del Presidente en plena cuarentena estricta causó un cimbronazo en el oficialismo que mostraba optimismo ante un posible triunfo en el territorio bonaerense. A pesar de la crisis económica y las críticas a la gestión de la pandemia con escándalos como el Vacunatorio Vip, los dirigentes del FdT aseguraban hasta hace poco que podían ganar la elección en la provincia con mayor cantidad de votantes. Pero todo se desmoronó días atrás y ahora nadie se anima a decir cuáles pueden ser las consecuencias electorales. Los diferentes sectores de la alianza ya pidieron encuestas para tratar de entender hasta dónde la foto del festejo puede afectar la campaña. "Si me preguntabas el jueves cuando se hizo pública la foto te decía que perdíamos siete puntos. Hoy te digo cuatro y hablemos en dos semanas", dice un importante dirigente bonaerense. Todos admiten que inocuo no fue. Pero se ilusionan: "Del otro lado tenés a Mauricio Macri, no se van a ir ahí los votos. Se van a ir a la anti política como Espert y algunos a Florencio Randazzo", evalúan en la Casa Rosada.

El Frente de Todos cierra filas y da un mensaje de unidad en medio de la crisis

Mientras esperan y se preparan para conocer los peores números, funcionarios y candidatos se reunirán para volver a definir los ejes de campaña. En los últimos días los postulantes tuvieron que ponerse a la defensiva para contestar sobre las visitas a la Quinta de Olivos durante la pandemia. Salir de esta agenda no será sencillo y esto es lo que van a buscar definir en el encuentro en La Plata.