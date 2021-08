Cristina Kirchner: "¿De qué república hablan quienes crearon una mesa judicial? ¡República de morondanga!"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció la "cacería de opositores" que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri "en complicidad con jueces" y a través de "mesas judiciales", y se preguntó dónde estaban quienes hoy hablan de república cuando se "perseguía y encarcelaba a opositores sin juicio".

"Nunca me voy a olvidar de la gente que me acompañó a Comodoro Py bajo la lluvia. Empezaba una cacería de opositores sin precedentes. ¿De qué república nos hablan quienes establecieron una mesa judicial? ¡República de morondanga era!", dijo Cristina.

"¿Dónde estaban cuando se perseguía y encarcelaba a opositores y a dueños de medios de comunicación? ¿De qué República me hablan los que ahora tienen prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país", cuestionó Cristina en un acto celebrado junto al presidente Alberto Fernández en el barrio Isla Maciel del municipio bonaerense de Avellaneda.

En el acto, la vicepresidenta deslizó una defensa directa al presidente: "En todo este tiempo a Alberto Fernández le tocó gobernar atajando penales. Es un partido que no se pudo jugar, y eso que no sé de fútbol. No hubo ni primer tiempo ni segundo, hubo que atajar penales con la pandemia, nada más".

Dirigiéndose al mandatario, le dijo: "No te enojes ni te pongas nervioso porque, cuando uno es Presidente, los errores, las transgresiones, se magnifican en los casos de gobiernos populares y se exacerban para irritar". Además, en su discurso expresó su deseo de "superar esta forma de vincularse a través del odio" en la Argentina.

“Alberto, vos tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden", concluyó Cristina Kirchner con el fin de dar señales de unidad dentro de la coalición oficialista tras el temblor político que se desató por la filtración de la foto del festejo de cumpleaños de la pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yañez en la etapa mas dura del aislamiento en julio del 2020.

