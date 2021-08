Arranca la campaña del Frente de Todos: basta de Macri y un quinteto de refuerzo

“Por favor no filmar ni sacar fotos. Reunión privada de la militancia”, se leía en una pantalla gigante. El Frente de Todos estrenó este sábado el centro de operaciones desde donde se comandarán las campañas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Se trata del Complejo Cultural C, que ya funcionó como búnker en 2019, en el que el peronismo recibió los resultados de las PASO y las generales. Desde allí se desparramará la estrategia de campaña a todos los candidatos, que tendrán un quinteto como refuerzo y ya recibieron el primer instructivo: no hace falta recordar a Mauricio Macri, a quien la gente ya decidió dejar atrás, y deberán mostrar que se sale de la pandemia sin enojos y hablando del futuro.

No hubo ausencias. Estuvieron presentes los 35 candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y los 13 postulantes por la Ciudad. La cita fue en el complejo cultural de Chacarita, que tiene como director artístico a Javier Grosman, ex funcionario del kirchnerismo que estuvo a cargo de la Unidad Ejecutora del Bicentenario. Con una capacidad para 4.500 personas y una terraza de 200 metros cuadrados, este espacio se estrenó ayer como centro de operaciones de la campaña oficial.

Allí quedaron claras las principales líneas discursivas con las que el Frente de Todos encarará la pelea en los próximos meses. Esta vez, todos los candidatos escucharon sin hablar. Quienes marcaron la estrategia fueron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quien Alberto Fernández nombró como jefe de campaña nacional; el senador Mariano Recalde, quien comandará la pelea en la Ciudad, y el ex hombre de Daniel Scioli Juan Courel, a cargo de la estrategia de la contienda de 2019.

La novedad principal que se llevaron los candidatos ayer por la mañana tuvo que ver con dejar de subir a Macri al ring de la campaña. Esto va en contra de lo que muchos dirigentes hicieron hasta ahora, por lo que significa un cambio total en el discurso que deberán adoptar quienes pretendan llegar al Congreso.

“No hace falta estar enojados con Macri ni mostrarse frustrados e impotentes porque a Macri ya le ganamos en 2019, es parte del pasado. La gente ya sabe que Macri es malo y no se va a olvidar de eso. Ahora los ciudadanos necesitan otra cosa de nosotros”, escucharon los candidatos.

Esto tiene que ver con empezar a dar discursos positivos. “Tenemos que salir hacia adelante con futuro y no con pasado, al que la gente ya le dijo que no”, remarcaron desde el escenario quienes comandarán la campaña.

De acá en adelante, los principales dirigentes de la alianza oficial creen que esta elección no tiene que ver con un plebiscito de la gestión, como algunos repitieron, sino que lo que está en juego es cómo se sale de la pandemia. “En este sentido, lo que vamos a llevar a la campaña es una reafirmación del compromiso electoral de 2019, del cual no nos olvidamos. Esto tiene que ver con cumplir con una economía enfocada en mejorar el trabajo, el ingreso, el poder de compra. Los ciudadanos quieren escuchar que lo que no pudimos hacer con la pandemia es una mejora que ahora sí está llegando”, detalla a PERFIL un funcionario.

Aunque la consigna es no hablar de Macri, un dirigente aclara: “La diferencia con el broteverdismo de Marcos Peña es que ya estamos viendo mejores niveles de reactivación y estas mejoras son reales, no son sobre supuestas variables financieras”.

Los candidatos deberán rescatar la gestión de la pandemia pero también la acción del bloque oficial durante estos meses. “Van a ir a un Congreso para votar leyes como las que se votaron hasta ahora y tuvieron que ver con la mejora de la calidad de vida”, dice un dirigente kirchnerista. Esto tiene que ver con resaltar proyectos como el aporte extraordinario, los cambios en el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, la ley de monotributo y la de zonas frías. “Son todos proyectos que hoy ya están impactando de manera positiva en la vida de la gente, muestran un horizonte hacia la salida de la crisis. El aporte extraordinario hizo que hoy ya estén en marcha 121 obras en barrios populares”, agrega.

La unidad conseguida en 2019 “para que se vaya Macri”, tal como detallan en el ahora oficialismo, fue importante en aquella campaña, y en esta también lo será. El Frente de Todos puede mostrar una foto conjunta como la de una semana atrás en la presentación de los candidatos, y lo hará: se subirá a la pelea lo que llaman “el quinteto”. Son Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Estos cinco dirigentes estarán acompañando a los candidatos en cada presentación. El Presidente dividirá la campaña entre el interior del país y actos en la provincia en donde estarán enfocados la vicepresidenta (en el Conurbano), Massa (con un discurso a la clase media), Kicillof (mirando el interior) y Máximo Kirchner (para hablarle a la militancia).

Para remarcar esta unidad, que en la Capital Federal y en territorio bonaerense pudieron mostrar con un cierre de listas ordenado (aunque opacado en las últimas horas por Santa Fe), en las primeras semanas de la campaña podría haber una foto del quinteto que dé inicio a una pelea en la que el oficialismo se quiere mostrar gestionando.