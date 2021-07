Daniel Gollan: "Los candidatos del Frente de Todos no somos porteños traídos a la Provincia"

En medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del próximo 12 de septiembre, el candidato por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan se metió de lleno en la campaña y opinó que “los candidatos del Frente de Todos no somos porteños traídos a la provincia”, en clara alusión a las críticas que también recibió Diego Santilli, quien encabeza la lista de la alianza opositora Juntos en el distrito más competitivo del país.

“Hace 32 años que camino los barrios curando gente, trayendo chicos al mundo, en los hospitales. Esa fue mi vida. Es un valor agregado a otros contrincantes que no tienen esa historia, ni les gusta mucho caminar la provincia, ni el conurbano”, opinó el médico Daniel Gollan en diálogo con la agencia Télam con un claro tono de campaña.

En este sentido señaló que todos los nombres que aparecen en la lista oficialista tienen una historia con el distrito. “No estamos inventados en la provincia de Buenos Aires. No somos porteños traídos a la provincia, sino que formamos parte de ella”, agregó el exministro de Salud de Axel Kicillof.

En línea con las críticas no solo hacia Gollan sino también hacia Diego Santilli, su competidor directo por una banca en el Congreso para representar a los bonaerenses, y tras la advertencia del juez electoral Alejo Ramos Padilla respecto al incumplimiento de los requisitos para presentarse a elecciones por “la madre de todas las batallas”, el exministro salió a defenderse y apuntó no solo contra los candidatos de la alianza Juntos, sino también contra la gestión de su versión Cambiemos en el Ejecutivo provincial de la mano de María Eugenia Vidal.

"María Eugenia Vidal se jactaba de no abrir hospitales porque pensaba que no hacían falta. No solamente había sido deteriorada la parte edilicia, sino también fue denostada la plantilla laboral. El trabajador de la salud perdió la capacidad de compra en sus salarios, se los maltrató de toda manera posible", subrayó el extitular de la cartera de Salud respecto a la gestión de la exgobernadora, quien es precandidata a diputada nacional esta vez por la Ciudad de Buenos Aires.

Victoria Tolosa Paz encabezará la lista del Frente de Todos en las elecciones, acompañada por el exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan.

Asimismo, en relación a su rival electoral Diego Santilli, quien competirá en las PASO con el neurocientífico y outsider de la política Facundo Manes, opinó que tiene una relación personal "muy cordial" que les permitió trabajar en conjunto en la gestión de la pandemia. "Ojalá hagamos una campaña así, porque la gente ya no quiere golpes bajos", reflexionó el médico de 66 años quien estimó que en las elecciones legislativas se pondrán en juego "dos modelos de país", el del oficialismo lo considera "inclusivo" mientras que en la vereda de enfrente se trata de uno de “endeudamiento”.

"No somos como los otros, que ahora se pelean porque uno reconoce que no se le dio importancia a la salud en el anterior gobierno y el otro le dice que no es así. Queremos llevar leyes al Congreso para mejorar la calidad de vida de la gente. No nos van a ver votar una sola ley que restrinja derechos, sino que trabajaremos para ampliarlos", concluyó el ex ministro de Salud de la Nación de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien esta semana fue reemplazado como ministro de Salud bonaerense por quien era su viceministro, Nicolás Kreplak.

