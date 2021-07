Santilli: "En provincia de Buenos Aires, la gente te pide un trabajo y no un plan"

El precandidato a diputado por el PRO, Diego Santilli, aseguró este domingo 25 de julio que en la Provincia de Buenos Aires la gente pide "trabajo" y no "un plan", a la vez que recalcó que existe "un gobierno que está lejos de la gente".

"La gente en los barrios humildes me dice ´volvieron los narcos, volvió la droga´. La gente te pide trabajo no te pide un plan". La Provincia de Buenos Aires tiene los mismos problemas de hace tiempo", puntualizó Santilli en el programa La Cornisa (LN+)

Y agregó: "esos problemas hoy están agravados porque tienen un gobierno que está lejos de la gente. Les piden que escuchen a sus gobernantes. Y aun así, lo único que hace este gobierno, que no escucha, es echarle la culpa al otro".

En materia económica, remarcó que "la inflación erosiona tu poder adquisitivo", para luego proceder a señalar que: "A la gente se le pide que escuchen a sus gobernantes. Y el gobierno no solo no escucha si no que le echa la culpa al otro".

El también vicejefe de Gobierno porteño dijo a continuación: "Quiero un mejor futuro para mis hijos que viven y van al colegio en la Provincia. Hay que entender los problemas, enfrentarlos y resolverlos. Veo mucha angustia en la gente, mucha incertidumbre".

Y subrayó: "El problema de la gente es que no llega a fin de mes, que quiere que los chicos vayan a las escuelas. Queremos vivir en paz, queremos tener una vida normal y yo quiero atender los problemas reales de la gente".

En tanto, expresó acerca de los discursos del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Lo vi y pensé que es como conducir un vehículo mirando el retrovisor y así no salimos más los argentinos".

Al ser consultado sobre la carta de Cecilia Nicolini a Rusia por las segundas dosis de la Spuntik V, Santilli dijo que la misma "lo que hace es hablar de la política y la vacuna no es política" e indicó que "el uso político de la vacuna es horroroso".

En los últimos tramos de la entrevista, y respecto de su propia inoculación, señaló: "Tengo una sola dosis. Me vacuné hace tres semanas, esperé mi turno como corresponde y me tocó la Sputnik. La gente necesita la segunda dosis".

