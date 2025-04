Fin del cepo y bandas de flotación para el dólar: la reacción de oficialistas y opositores

El Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina establecieron un nuevo régimen cambiario y la eliminación del cepo que aplicarán desde el próximo lunes. Tras el anuncio, economistas oficialistas y opositores se hicieron eco de las medidas con apoyos o críticas al Gobierno pero con un claro reconocimiento del desfasaje del valor para el dólar actual.

De acuerdo al nuevo esquema, la cotización del dólar oficial podrá fluctuar dentro de una franja de entre los $1.000 y $1.400. Al mismo tiempo se eliminará el dólar blend que permitía liquidar exportaciones al 80% al valor del dólar oficial y el restante 20% al precio del dólar financiero. También se anunció el fin del cepo, del mecanismo que impedía la compra de más de 200 dólares mensuales a los ahorristas. Las nuevas medidas fueron tomadas tras confirmarse la inflación del 3.7% de marzo y el nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional.

Luego de la conferencia de prensa encabezada por el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el diputado libertario Luis Espert festejó: “Fin del cepo, fin del dólar blend, banda de flotación para el dólar entre 1.000 y 1.400 pesos con ajuste de ambos límites del 1% mensual y duplicación de las Reservas Internacionales del BCRA… además tenemos superávit fiscal. Gran paso para la economía del país".

En tanto, el extitular del Anses y referente del peronismo disidente, Diego Bossio señaló que el nuevo esquema representa una devaluación del peso. “Tanto gre, gre, para decir Gregorio. Devaluaron. Así que los mandriles y econochantas se los pueden guardar… en el manual de promesas incumplidas”, expresó a través de X, y agregó: “Javo, al final tuviste que mover el tipo de cambio oficial. Parece que los “mandriles” y “econochantas” no estábamos tan errados”.

El economista radical, Martín Tetaz sostuvo: “el Fondo te da una torta de guita para intervenir en el mercado de cambios, pero solo te deja usarla si el dólar pasa de 1400”. Al mismo tiempo se mostró optimista con la quita del cepo: “Estacionalmente no hay mejor momento para salir del cepo que en las puertas de la cosecha, aunque el efecto Trump puede complicar las cosas. De no haber sido por el shock externo, lo mas probable hubiera sido que en los próximos meses el dólar busque la banda inferior, pero no hay modo de saberlo en este nuevo contexto”.

En el otro extremo al Gobierno, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti cuestionó el aumento de la inflación y apuntó contra el ministro de Economía. “La inflación del 3,7 de marzo es un muy mal dato. Implica un segundo mes consecutivo con alza en los precios que repercute en el bolsillo de la gente. Además, se confirma el endeudamiento con el FMI para levantar el cepo con una devaluación encubierta que podría acelerar el proceso inflacionario. Sí, otra vez Caputo”, posteó en sus redes.

“Vendieron que con la motosierra se bajaba la inflación (subió a 3,7 en marzo!) y venían las inversiones: el golpe duro es en el empleo, las jubilaciones y los salarios, no en la casta. Caputo dice que todo marcha bárbaro y que esta es una nueva fase del plan. ¿Pero entonces porqué van al FMI? El fracaso del Milei y Caputo se lo van a querer hacer pagar al pueblo trabajador con la devaluación que acaban de anunciar”, excribió en X el diputado de izquierda, Nicolás del Caño.

Por su parte, el expresidente del BCRA durante el kirchnerismo, Martín Redrado, mostró cautela con los anuncios y sostuvo que el inicio de la banda de flotación en $1.000 es "para generar expectativa de que puede bajar" y que estos son "momentos de tensión cambiaria" en los que "el mercado te testea", por lo que el rumbo del dólar "dependerá de lo que haga el Banco Central, de la liquidación de los exportadores, para poder estabilizarlo debajo de la banda". Al mismo tiempo indicó ante LN+ que “le parece fundamental que el dólar se estabilice debajo de los 1.400 pesos.

La reacción de las cerealeras y el comercio

Uno de los sectores favorecidos por las nuevas medidas es el agroexportador. En ese sentido, el titular de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) y director del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, dijo que "el programa que anunció el ministro Caputo y que el Banco Central ha detallado de manera precisa en su comunicación de hace unos minutos atrás, claramente va en el camino de la liberalización del cepo y de promover un tipo de cambio que haga competitivo en las bandas cambiarias con un techo de 1.400 pesos". "Puede indicar claramente una orientación a que la Argentina vaya recuperando la competitividad necesaria exportadora y de esa manera generar nuevas oportunidades en el en el comercio exterior", agregó.

Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) señalaron que "el reciente entendimiento con el Fondo y el nuevo esquema cambiario implican un paso clave hacia la normalización de la economía argentina". Además sostuvo: "A diferencia de lo ocurrido tantas veces en la historia argentina, los recursos que aportará el FMI no se utilizarán para solventar el déficit fiscal –de hecho, actualmente las cuentas públicas registran superávit– sino que tendrán como destino la cancelación de deuda del Tesoro con el Banco Central", destacó.



LM/