Florencia contó como fue la última vez que vio a Néstor Kirchner

Ya, hace bastante. Principios de 2018. Mi ventana. Tengo algo con los vidrios. Con el a través. A mi padre lo vi por última vez a través de la ventana de un auto. Desde entonces empecé a fotografiar mucho a través de. / Ventanas y espejos a mi alrededor, yo levantando los párpados frente a mi cámara y mi celular. Amigxs, extrañxs y objetos de mi atención. No me di cuenta hasta pasado bastante tiempo lo que estaba haciendo. La memoria también forma al ojo ¿no? ¿O a nadie más se le escapan los ojos de la cara? Los míos se van corriendo. Foto X @gascata 50MM