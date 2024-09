Javier Milei logró una fama inédita en sus 9 meses como presidente de Argentina. Tanto por su estilo disruptivo como su cercanía a figuras reconocidas, entre ellas el magnate Elon Musk, llamó la atención de gran parte de la audiencia internacional. Como parte de este proceso, diversos analistas y comunicadores se abocaron a la tarea de entender al "anarco capitalista" que llegó al poder con motosierra en mano y una retórica anti estatal de la mano del hartazgo de la sociedad argentina.

Entre tantas publicaciones se destacó un análisis de Foreign Affairs, la prestigiosa revista estadounidense de asuntos internacionales, con un crudo diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei a poco menos de diez meses de haber asumido la presidencia. Particularmente sobre los desafíos que enfrenta para mantener su "capital político", después de haber implementado un programa de ajuste basado en la reducción de subsidios y la licuación de salarios o jubilaciones.

"Después de nueve meses en el cargo, Milei aún no ha cumplido sus promesas de una transformación amplia", indica una parte del artículo de Foreign Affairs firmado por María Victoria Murillo, distinguida politóloga argentina y profesora de la Universidad de Columbia.

En su análisis, Murillo comienza con la historia de cómo Milei, un "descarado" outsider de la política, llegó al poder. Detallando además que el mandatario no aprovechó "la fragmentación del sistema de partidos" para marcar su agenda de gobierno, incluso a pesar de haber sostenido el apoyo popular en medio del ajuste y la recesión.

Si bien el artículo destaca que el jefe de estado de un partido minoritario todavía tiene a favor la fragmentación del sistema político argentino, podría ver reducido su apoyo a medida que el tiempo avanza y la población no ve mejoras en materia económica, con excepción de la baja de la inflación. El desafío: robustecer las reservas para eventualmente eliminar el cepo cambiario, la principal traba para la llegada de inversiones.

"La luna de miel no durará para siempre. A menos que pueda mejorar como gerente y volverse más hábil en la negociación política, Milei perderá capital político y la crisis perpetua de Argentina continuará", advierte la publicación.

Javier Milei.

Qué dice el artículo de Foreign Affairs sobre Javier Milei

La elección de Javier Milei como presidente de Argentina en octubre de 2023 marcó un cambio radical en el panorama político del país. Según analizó María Victoria Murillo en Foreign Affairs, esta victoria no solo reflejó el profundo descontento de los ciudadanos con el sistema político tradicional, sino que también planteó interrogantes críticas sobre la capacidad de Milei para gobernar en un contexto de crisis económica persistente.

La autora destaca los principales hitos históricos que llevaron al escenario en que asumió Javier Milei. La historia reciente de Argentina, dice, estuvo marcada por "crisis recurrentes que moldearon la percepción pública y las expectativas políticas". Desde la renuncia de Fernando de la Rúa en 2001, el país enfrentó un ciclo interminable de recesiones y cambios de liderazgo, dejando a los ciudadanos frustrados y desconfiados de las promesas de los partidos tradicionales.

Murillo destacó que el ascenso de Milei fue facilitado por este descontento popular acumulado, ya que muchos argentinos estaban cansados de las mismas caras y de las mismas políticas que no lograron resolver problemas fundamentales como la inflación y el estancamiento económico. La tasa de inflación, que superó el 200 por ciento en 2023, y un PIB per cápita que se situó en niveles más bajos que hace más de una década, fueron factores determinantes en el ambiente electoral. Según Murillo, "los argentinos votaron por el cambio en un intento de liberarse de una crisis que parecía no tener fin"

Las promesas de Javier Milei

En ese contexto, Murillo explica que Milei, un economista anarcoliberal con escasa experiencia en la gestión pública, se presentó como un "outsider" dispuesto a romper con el status quo. En su campaña, utilizó una motosierra como símbolo de su enfoque radical hacia la reducción del gasto estatal, prometiendo recortes drásticos en un intento por controlar la inflación y reactivar la economía. Sin embargo, Murillo advirtió que "Milei aún no cumplió sus promesas de amplia transformación", lo que plantea dudas sobre su capacidad para consolidar su apoyo a largo plazo en un entorno político tan fragmentado.

Durante sus primeros meses en el cargo, Milei efectivamente implementó políticas que transformaron un déficit fiscal del 2,7 por ciento del PIB en un superávit del 1,2 por ciento, detalla la autora. Sin embargo, este logro tuvo un "alto costo social", ya que se licuaron salarios y pensiones, y se despidieron a 30 mil empleados públicos. "Las decisiones tomadas por Milei generaron una profunda recesión en la economía argentina, con proyecciones que anticiparon una disminución del 3,8 por ciento en el PIB para 2024", indica el texto.

Por otro lado, contrasta que a pesar de las drásticas medidas de austeridad, Milei logró mantener una tasa de aprobación que rondó el 50 por ciento, gracias en gran parte a su éxito inicial en la reducción de la inflación. Murillo observó que, aunque "la inflación mensual bajó del 26 por ciento en diciembre de 2023 a alrededor del 4 por ciento en junio", los índices de aprobación comenzaron a mostrar signos de cansancio público. En tanto, las preocupaciones sobre la inflación fueron desplazadas por temores de pérdida de empleo y pobreza, lo que sugirió un cambio en la percepción ciudadana, según la politóloga.

"A medida que los argentinos se preocuparon más por la pobreza y la seguridad laboral, este malestar podría crecer", advirtió Murillo, enfatizando que la estabilidad política de Milei podría verse amenazada si no se abordaban estas nuevas inquietudes.

Un escenario incierto y "un alivio financiero" necesario

Sin embargo, el camino por delante para el presidente de La Libertad Avanza no fue sencillo. Con solo 7 senadores y 38 representantes, su capacidad para aprobar reformas significativas fue limitada. Murillo destacó que "Milei podría haber aprovechado la dependencia de las provincias de las transferencias federales para obtener apoyo", pero su estilo de negociación fue considerado "poco efectivo". La fragmentación del sistema de partidos que siguió a las elecciones de 2023, además, dificultó la formación de coaliciones duraderas.

El gobierno también enfrentó el desafío de manejar las reservas de divisas, considerando al cepo cambiario como el principal obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras. A esto suma la posible ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). Murillo señaló que "si Milei logró obtener un alivio financiero, es probable que sus aliados ganaran escaños en las elecciones legislativas del próximo año". Sin embargo, el tiempo corría en su contra, y la falta de inversiones extranjeras complicó aún más la situación.

Los desafíos de Milei

Uno de los mayores problemas que enfrentó Milei fue su estilo para gobernar. A pesar de su carisma y promesas de cambio, Murillo argumentó que "los negociadores políticos de Milei a menudo vieron sus posiciones y promesas desacreditadas por el propio Milei". Esto generó una alta rotación de personal y un gabinete con múltiples vacantes, lo que "afectó la credibilidad de su administración".

Javier Milei junto a su hermana y armadora política, Karina.

En ese sentido, la falta de experiencia en su equipo y la centralización del poder en figuras cercanas a él, como su hermana y secretaria Karina Milei o su asesor Santiago Caputo, complicaron aún más la gobernanza, detalla Murillo. Especialmente porque es en ellos en quienes el Presidente delegó el armado político, mientras que él se ocupó de la economía.

Además, la elección de candidatos para la Corte Suprema generó controversia. La designación de un juez con antecedentes de corrupción (NdR: Ariel Lijo) provocó un escándalo que impactó negativamente en la percepción pública de la administración de Milei. "Este tipo de decisiones podrían erosionar aún más la confianza de los ciudadanos en su liderazgo", apuntó Murillo.

"Con una ciudadanía agotada por la crisis permanente, Milei todavía tiene una oportunidad única de cumplir sus promesas políticas. Pero si su apuesta electoral no tiene éxito, la oportunidad puede cerrarse. Incluso si Milei logra obtener una pluralidad de legisladores en las próximas elecciones intermedias de Argentina, será solo su primer paso hacia el logro de sus objetivos. A menos que encuentre una manera de ganar la lucha contra la escasez de divisas, él también será víctima de la economía argentina", concluyó.

