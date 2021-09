Fue empleada doméstica, ahora empresaria y acompaña a Roque Fernández en Córdoba

María “Mery” Lunge es precandidata a diputada nacional por el Partido Demócrata en Córdoba. Encabeza la lista del frente junto a Roque Fernández, quien fue ministro de Economía y presidente del Banco Central durante la presidencia de Carlos Menem. La empresaria manifiesta a PERFIL su fuerte creencia en Dios y su propuesta de trabajar en valores como el respeto y la confianza.

La alianza del Partido Demócrata fue cerrada con Cynthia Hotton, ex diputada y fundadora del partido Valores Para Mi País que se define como defensora de los valores de la vida, la familia, la educación y la libertad. Lunge es quien lidera la lista 85 junto con Roque Fernández. Ella va como primera precandidata a diputada y él como primer precandidato a senador. La empresaria no pertenece a la congregación, pero comparte los mismos ideales cristianos que Hotton; y por ello, fue designada para disputar una banca.

Boleta lista 85 liderada por Mery Lunge y Roque Fernández. | Crédito: CEDOC.

“No creo en la religión, yo tengo una relación personal con Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto mi vida está para servirle a él. Si puedo crear mundos distintos es porque él me ha permitido crear. Incluso a través de la palabra”, contó a PERFIL la política.

Una historia de resiliencia

Proviene de un pueblo de Misiones. Cuando era pequeña perdió a su papá por difteria, una infección grave que afecta las vías respiratorias altas. Quedó sola con su mamá y tres hermanos. Al tiempo, su madre conoció a otro hombre y se casó, formaron una familia ensamblada y tuvieron más hijos. Por lo complejo de la situación económica y la cantidad que eran, dieron a Mery Lunge cuando sólo tenía 8 años y medio. Fue de casa en casa trabajando en tareas de campo y sobreviviendo. Sólo pasaba navidad en la casa donde había nacido y pasado sus primeros años de vida.

PASO 2021: cuándo empieza la veda electoral y qué no se pueden hacer hasta el domingo

“Esto era normal en la comunidad alemana en la que yo me he criado. En mi caso decidí tomarme de la mano de Dios, creerle a la Biblia y seguir para adelante. Mis errores, mis fracasos, mis equivocaciones, todo fue para mi bien. Para aprender, para crecer”

La mujer de 60 años, hoy mira hacia atrás y no ve con enojo lo que le toco vivir, sino como un aprendizaje profundo. Con esfuerzo y constancia, se pagó la escuela primaria. Luego, se mudó a Posadas en donde pasó un largo periodo trabajando como empleada doméstica. Así, se pudo pagar la secundaria.

Mery Lunge no se detuvo y fue por más. Entonces, se instaló en Córdoba y consiguió su primer trabajo como preceptora Colegio Luterano Concordia. Fue progresando y consiguió el cargo de profesora de ‘Orientación Espiritual’ y de ‘Contabilidad’.

Mery Lunge, precandidata a diputada nacional por el Partido Demócrata de Córdoba.

“Entonces empecé el camino del emprendedorismo. Hice muchos negocios. Algunos fracasaron, otros tuvieron éxito”, contó la precandidata a diputada por el Partido Demócrata. Su gran emprendimiento que la llevó a posicionarse como una de las empresarias más importantes de Córdoba, fue “Maderas Moconá”. La compañía se dedica a la que comercialización de productos de madera en general, aberturas, accesorios y artículos de decoración. Su negocio creció, hasta convertirse en un referente en el rubro, incluso con tecnología robotizada en sus almacenes inteligentes.

Elecciones 2021: ¿Hace falta cerrar o pegar el sobre antes de meterlo en la urna?

Entonces, nació la Fundación Universitaria de Oficios (FUO), una gran institución que fundó frente a su empresa, en donde lleva capacitados a más de 5.000 jóvenes y adultos en herrería, carpintería, armado de muebles, construcción en seco.

“En Córdoba tenemos un gran ecosistema emprendedor. Hay muchas pymes que vienen de muy abajo y quiero apoyarlas”, señaló.

Roque Fernández selló una alianza con los evangelistas y vuelve a la política

Una campaña basada en valores cristianos

“Más valores, más educación” son los pilares que defiende la empresaria. En diálogo con PERFIL explicó que si ocupa una banca en el Congreso, llevará propuestas que atiendan tanto lo urgente como lo importante.

“Puedo hablar de mucho amor a un niño pero si tiene hambre o frío, mi prioridad es otra. Una vez afrontado esto, también hay que resolver lo importante como son los valores”, manifestó Lunge.

La precandidata a diputada enfatizó en que hay que impulsar el amor no como una sensiblería sino como algo más concreto que es el amor por el otro, por el trabajo, por lo que hacemos todos los días, por uno mismo. “Si tengo este valor no le voy a robar al prójimo, no lo voy a engañar”, expresó.

Al ser consultada por las tensiones entre distintas banderas políticas, resaltó la importancia de valores como la confianza y el respeto. “En la diversidad hay que apostar al diálogo. La confianza en la economía, el gobierno, hace que como país tengamos una esperanza totalmente distinta”, finalizó Lunge.