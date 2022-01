Fue intendente y estuvo preso: el primer denunciante del armado de causas

Si bien nuevamente están en boca de todos, las acusaciones a la administración Macri por armar causas contra opositores no son nuevas. Entre los primeros casos figura el del dirigente kirchnerista Jorge Fernández, ex intendente de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, quien debió cumplir dos años de prisión preventiva en un proceso que, según señala, “está lleno de irregularidades”.

Fernández fue acusado de “asociación ilícita; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho y documentación apócrifa”. Fue también investigado por enriquecimiento ilícito. La denuncia la llevó a cabo su sucesor, el actual intendente Salvador Serenal, de Juntos por el Cambio.

“Habría que preguntarles a (la ex gobernadora) Vidal o (al procurador general) Conte Grand por qué me eligieron como blanco”, comentó Fernández a PERFIL respecto de las causas contra él. “Fue una manera de mostrarles a todos lo que les iba a pasar. Ante una situación de anomalidad, cuando uno se asusta, los demás disparan”.

A pocos días de la detención de Fernández, el Partido Justicialista de Lincoln señaló el uso del Poder Judicial “como ariete de castigo”.

“En el año 2016 me gestaron dos auditorías posteriormente a que hubiera terminado mi gestión de gobierno”, dijo Fernández. “En ninguna de las dos arrojaron resultados por escrito. Después resucitaron una denuncia vieja que me habían hecho en 2006, que se había cerrado en 2008 e inscripto como cosa juzgada en 2012. Con eso, en 2018 me llevaron preso, reinvestigando todo otra vez. A la semana me dictaron la prisión preventiva y me dejaron detenido dos años”.

Fernández debió pasar 45 días en comisaría, ocho meses y medio en el penal de Junín y cumplir sus dos años de detención preventiva, el máximo que puede dictársele a una persona, con una tobillera electrónica. “Me tuvieron que sobreseer por lavado de activos porque, tras hacer una investigación internacional, no encontraron absolutamente nada. También, a cuatro años de la denuncia, nunca fui imputado por el delito de enriquecimiento ilícito”.

Por otro lado, Christian Romano, abogado del intendente Serenal, señaló que “no es una causa armada, sino una causa que está llena de pruebas que muestran la responsabilidad que tiene”. Según indicó, el informe pericial afirma que, basándose en las declaraciones juradas impositivas de Fernández, este contó con ingresos mensuales como intendente “muy mayores” a los que pueden comprobarse en los registros municipales.

En 2021, Fernández se presentó como candidato a concejal y ganó los comicios.