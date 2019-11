El canciller Jorge Faurie y el periodista Luis Novaresio vivieron este martes 12 de noviembre un intenso cruce durante una entrevista en Radio La Red, con respecto a la situación política que vive Bolivia y el rol de las Fuerzas Armadas en los sucesos del vecino país.

Consultado sobre si se trataba de un golpe de Estado, el funcionario respondió: "Hay una grave crisis institucional en Bolivia que tiene toda una secuencia que se inicia con el desconocimiento del resultado de del referéndum, con esta operación en la cual la Corte Suprema habilita un nuevo mandato posible para Evo Morales. Sigue con el resultado del 20 de octubre donde, como no se pronosticaban favorables, parece que se interrumpe el cómputo de votos y se opera para un nuevo escrutinio que demorado arroja irregularidades que constituyen un fraude electoral. Esto determina que la OEA diga que tiene que haber una nueva elección para determinar la voluntad del pueblo boliviano".

Sobre los dichos de Susana Malcorra, quien este martes habló de ”un golpe de Estado” en Bolivia, Faurie dijo: "Creo que no hay una caratula de golpe de Estado que uno pueda aplicar en cualquier circunstancia. Está claro que estamos viviendo una crisis institucional de gran gravedad y que el mandato de Evo Morales tenía un gran cuestionamiento social, que motivó, además de las protestas, el hecho de que las fuerzas policiales no quisieran reprimir, que era lo que había pedido Morales. No querían ir contra sus compatriotas, y las Fuerzas Armadas se declararon prescindentes diciendo que tenía que resolverlo la clase política. El golpe de Estado supone que hay alguien que fue destituido del poder arbitrariamente violando la Constitución y usurpando el poder", expresó.

"¿Eso no pasó?", le preguntó en ese momento Novaresio. "A ver, en este momento tenemos que todos los que tenían que asumir el poder han ido gradualmente renunciando". Sobre esto, el periodista afirmó: "No renunciaron de motu propio". Y Faurie respondió: "Aparentemente, el comando militar le sugiere que para el bien de Bolivia renuncie el presidente Evo Morales. También renunció García Linera. Había hecho lo mismo el presidente de la cámara de Diputados y la presidenta del Senado. Quién está en la línea es parte de los órganos constitucionales de Bolivia, que es la Asamblea Legislativa".

Tras la explicación, el canciller comparó el caso con la renuncia del expresidente argentino, Fernando de la Rúa. “¿Qué sugerencia militar hubo para que De la Rúa renunciara", le respondió Novaresio. "No hubo una sugerencia militar, hubo una presión de la opinión pública y movimientos que determinaron que el expresidente decidiera presentar su renuncia. Acá hay una sugerencia del poder militar". Ante estos dichos, el periodista exclamó: "¡¿Sugerencia?! ¿Le parece que en latinoamérica que las Fuerzas Armadas pueden hacer sugerencias en un gobierno democrático? Son subordinados del presidente de la nación ¿Y le sugieren que renuncie? ¿Eso no es un golpe de Estado?".

“Creo que el presidente Evo Morales dialoga con ellos (los militares). Habrá sido una presión indebida pero....”, argumentó el funcionario. “¡Eso se llama golpe de Estado!”, lo interrumpió Novaresio. “Yo lo que le estoy planteando es que los órganos previstos de la constitución de Bolivia están sucediéndose cumpliendo con el mandato. Que es indebido o excesivo el rol de las Fuerzas Armadas, nosotros estamos abogando en que cumplan con el rol que les compete por ley. No estuve en el escenario que puede haber habido entre el comandante en jefe del Ejército y Evo Morales, pero para la Argentina, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales tiene que cumplir con el rol que les pide la ley", recalcó.

“Que el canciller de mi país diga que la sugerencia de los militares es apenas un exceso… No es una recomendación, es una intromisión en el orden constitucional”, exclamó el conductor, a lo que Faurie contestó: “No lo pongas como una sugerencia, ponelo como una recomendación que no debiera haber ocurrido". Para cerrar, el periodista concluyó: “Sigo impactado. El mandato del presidente Morales está vigente, que usted ponga en igual de situación el cuestionamiento de la transparencia de las elecciones con una nuevo rol de las Fuerzas Armadas que dirimen si está bien o no que Evo Morales gobierne, es impactante. ¿De verdad sostiene esto porque lo cree o porque se lo pide el Gobierno?. Hay pocas cosas en las que no se puede disentir, hay estado de derecho o no".