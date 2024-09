Fuerte cruce entre Romina Manguel y Bertie Benegas Lynch en un debate por la libertad de expresión

La periodista Romina Manguel y el diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch tuvieron un fuerte cruce en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja en la que hubo gritos y denuncias cruzadas. La comunicadora criticó que a cada crítica al Gobierno reacciona un ejército de tolls libertarios y que le preocupa que eso forme parte de una estrategia impartida desde las "altas esferas" del Poder Ejecutivo.

"Benegas Lynch generosamente me dio una entrevista para Millenium, estuvimos más de una hora conversando, y le pregunté si había pedido permiso porque no soy de las favoritas de este Gobierno y él me dijo que elegía libremente su agenda", recordó y contó que tras ese diálogo comenzó una fuerte polémica por su cuestionamiento a la escolaridad obligatoria, usando como argumento que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

"El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme, y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio", cuestionó y contó que vivió "situaciones complicadas" en la vía pública con personas que la interpelaron.

Ante esto, el diputado acusó a la periodista de no tener "honestidad intelectual" y de haber tergiversado sus declaraciones, mientras explicaba, un diputado lo interrumpió y la situación comenzó a tensarse. "Te vas. Sepan escuchar. Si no me interrumpen voy a hablar tranquilo, terminar y cierro enseguida. Callate, Martínez, o andate", le dijo a Germán Martínez de Unión por la Patria.

Luego el libertario señaló que los periodistas hacen recortes en redes que perjudican al entrevistado y sentenció: "Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, cortala". Tras esa crítica se armó un bullicio de gente queriendo hablar y la presidenta de la comisión, Emilia Orozco, intervino pidiendo a todos los presentes que no levanten la voz y que mantuvieran el orden. "Ya fuimos vergüenza nacional, ¿quieren que volvamos a ser noticia por la inconducta de los diputados'", afirmó.

Manguel volvió a hablar y señaló la "falta de respeto" por parte del diputado libertario y la presidenta Orozco dio por finalizado el cruce.

María O'Donnell denunció que hay un "clima muy hostil"

La periodista María O'Donell fue otra de las expositoras en la comisión y denunció un clima “muy hostil” de parte del Ejecutivo y al igual que Manguel hizo referencia a indicaciones a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) para no dar notas a los críticos de la gestión.

“Ninguno de los casos en los que fui atacada, retuiteada, calmuniada, pautera, mentirosa operadora, llorapauta... Es un comportamiento, cuando el Presidente arranca viene atrás toda una gran cantidad de trolls o de funcionarios públicos… Personalmente celebro que los periodistas no vivimos en una torre de cristal, que el discurso sea horizontal, no tengo problemas con perder el monopolio de la palabra, pero eso no es lo que está en discusión”, se quejó.

La periodista y conductora de Urbana Play subrayó la tendencia “bastante hostil” de parte del mandatario con algunos periodistas que lo cuestionan y destacó su retierado hosigamiento a "una enorme cantidad de colegas insultados y desprestigiados en poco tiempo”.

