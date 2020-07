Gabriel Katopodis: "La gente se tiene que sentir parte de esa reactivación, no es una planilla de Excel"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que para la post-pandemia, "la gente se tiene que sentir parte de esa reactivación, no es una planilla de Excel". En esa línea, afirmó que "cuando todo se cae, lo único que queda es el Estado, que puede poner en marcha la rueda de la economía".

"La salida de la pandemia nos tiene que encontrar con un camino de reconstrucción y reactivación. La gente se tiene que sentir parte de esa reactivación, no es una planilla de Excel. La obra pública por su despliegue territorial y capacidad de generar puestos de trabajo es una de las claves", manifestó el funcionario nacional en diálogo con El Destape Radio.

Asimismo, expresó: "Quienes están haciendo el mayor esfuerzo y están bancando esta tragedia son los sectores medios. La contribución debe venir de los que más tienen. El esfuerzo lo tienen que hacer quienes pueden".

En ese sentido, Katopodis explicó: "La reactivación puede ir por 2 frentes. En primer lugar, apoyando y apuntalando a la industrias, pymes y economías regionales. En segundo lugar, la obra pública. Con trabajo en conjunto con la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa".

Para el Gobierno, en gran parte del país ya comenzó la reactivación económica

"Cómo seguimos después del 17 será una decisión en conjunto entre el presidente, su equipo de asesores y los gobernadores. Hay gente que quiere aprovecharse de la angustia. Son expresiones marginales. La grieta se va a curar gobernando mejor", aseveró.

El ministro subrayó que el Gobierno está organizando un plan de obras públicas destinado a los 2.300 municipios de todo el país con el objetivo de "poner en marcha la rueda de la economía" una vez superada la pandemia de coronavirus.

"Cuando todo se cae, lo único que queda es el Estado, que puede poner en marcha la rueda de la economía. La obra pública es clave por el despliegue territorial porque tenemos capacidad para llegar a los 2.300 municipios con obra pública rápidamente. Los intendentes son los que conocen la prioridad en cada lugar", sostuvo el funcionario nacional en declaraciones al programa Tesis Política que conduce Román Lejtman por Radio Rivadavia.

En esa línea, el integrante del Gabinete precisó que hay tres ejes en lo que respecta a obra pública en el plan elaborado por Jefatura de Gabinete: "La red vial, para conectar las economías regionales y que la Argentina federal se integre; agua y saneamiento; y el Plan Argentina Hace, que hace que en 2.300 municipios se pueda ejecutar obra pública".

Gabriel Katopodis: "En Obra Pública tenemos una deuda de $ 35 mil millones"

En ese sentido, el ex intendente de San Martín señaló que "la pandemia puso al desnudo que la Argentina está frágil", por lo cual el Gobierno debe "acelerar y llegar más rápido, porque hay que achicar la brecha para los 7 millones de argentinos que no tienen agua y los 20 millones que no tienen cloacas".

"Estamos reactivando toda la obra pública, que estaba casi paralizada desde 2018. Hay 700 municipios que tienen proyectos aprobados en Argentina Hace. Tuvimos que reasignar partidas, activar créditos internacionales que estaban subejecutados", explicó Katopodis, quien subrayó que "cuando faltan los recursos hay que ser muy inteligentes".

Finalmente, el funcionario nacional descartó la posibilidad de que pueda haber discriminación a la hora de definir proyectos de obras públicas: "Todos los días hablo con intendentes y gobernadores de la oposición".

En las últimas horas, Katopodis recorrió junto al administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, las obras del Camino del Buen Ayre para la construcción de 83 kilómetros de autopista, desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía 2 en La Plata.

