Galmarini: “El giro de Milei en la cadena es pura especulación electoral”

Tras la cadena nacional del presidente Milei, el diputado nacional Sebastián Galmarini definió que su “giro sobre la causa Malvinas, que hasta acá parecía no reconocer, es absolutamente pura especulación electoral”.

En esa linea, Galmarini agregó: “Hasta ahora se había mostrado reticente. Ayer mismo estaba hablando loas de Pinochet y ya se había declarado fan de Margaret Thatcher, con lo cual evidentemente hay un cambio, un giro copernicano en la estrategia de Milei, no solamente respecto a la cuestión Malvinas sino ante la situación política y electoral que se avecina en la Argentina”, remarcó el legislador del massismo.

Sobre las medidas anunciadas, Galmarini fue irónico: “Es peligroso cuando hacen tanto humo con mucha gente junta, porque puede intoxicarse”. Y detalló: “Existen varios proyectos ya desde 2020 para la creación de este Consejo de Seguridad Integral, con lo cual no hay ninguna novedad. Respecto de la creación de la base naval, lo único que hizo el Gobierno hasta acá fue desfinanciarla. De hecho, el propio gobierno anterior en 2022 puso la piedra fundamental, lanzando primero las obras de la base y además la creación de la guarnición militar. Es decir, no hay ninguna novedad”.

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El diputado del Frente Renovador recordó además la visita de la entonces jefa del Comando Sur: “Al principio de la gestión de Javier Milei fue Laura Richardson a Ushuaia y ya había planteado la necesidad de la puesta en funcionamiento de esas obras que este presidente desfinanció”. Además, apuntó contra el anuncio de endurecimiento de las penas económicas a las petroleras y a las empresas que operan en el Atlántico Sur: “Esa es una ley del 2011”.

Sobre ese caso, Galmarini marcó que el Gobierno podría haber avanzado con auditorías a compañías como Rockhopper y que para eso “no necesitaban hacer una cadena nacional”. Y detalló: “Adnoc tiene participación accionaria en XRG, que es el grupo que desarrolla el proyecto de gas natural licuado en la Patagonia argentina y es socia de YPF en los desarrollos. Y tienen un director, Paul Mayland, que forma parte de la empresa que ya está desarrollando actividades económicas en la Argentina en sociedad. Es decir, habría que avisarle a Milei, al canciller Quirno y a todas las autoridades argentinas que esto ya está pasando y que la ley está vigente, no entiendo por qué no lo hicieron hasta acá”.