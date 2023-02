Grabois, con foco en Perú: viaja para denunciar violaciones a los derechos humanos

Juan Grabois, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, reunió a representantes de organizaciones sociales y sindicales en el Congreso para anunciar que emprende un viaje a Perú para reflejar, en un informe, lo que sucede en el país latinoamericano. Tras la presidencia de Pedro Castillo, el representante denunció una ruptura del pacto democrático, una fuerte crisis social y política y hasta mencionó asesinatos.

En horas del mediodía del martes, el referente del MTE entró al anexo del Parlamento para ofrecer una conferencia de prensa en la cual, acompañado por referentes de distintas agrupaciones, dio detalles de una travesía en la cual estará acompañado por los diputados nacionales Federico Fagioli y Juan Marino, referentes de movimientos sociales como Marianela Navarro (FOL), María José Cano (ATE), Ramiro Gueber (La Dignidad), el sacerdote Néstor Juarez, Pablo Garciarena (Xumek), Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.

Juan Grabois pidió evitar discusiones internas y aseguró: "Si me toca ser candidato, sé que Cristina me va a apoyar"



Bajo ese contexto, Grabois lamentó “64 asesinados, fundamentalmente campesinos, gente muy humilde que perdió la vida por manifestarse. Son imágenes que no vimos en ninguna de las otras misiones de las que participamos. Cuando vemos que se rompe el pacto democrático fundamental, tenemos que estar ahí" y aclaró que “No es la intención intervenir en política interna de Peru” y solicitó a las autoridades no obstaculizar el trabajo de la Misión “que es por la preservación de los Derechos Humanos”.

En Perú hay 64 personas muertas y centenas de heridos, por la represión desatada luego del golpe de Estado a Pedro Castillo. Estaremos viajando con la @MisionDdhh para relevar denuncias y elaborar un informe internacional. Conferencia de prensa: https://t.co/JuS78g7k6X — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 7, 2023

Al mismo tiempo, el dirigente fue muy crítico con algunos de los organismos internacionales que asistieron previamente al país hermano, expresando que los mismos se alojaron en un hotel sin tener contacto con las víctimas. "Nuestra misión va al territorio, no somos neutrales pero somos objetivos, nos paramos del lado de las víctimas". "Si no acudimos al llamado de ayuda y solidaridad del pueblo peruano que está luchando por sus derechos estaríamos traicionando nuestras convicciones. No hay futuro para nuestro país sin futuro ni democracia plena en América Latina", concluyó.

Juan Grabois aclaró el incidente en Lago Escondido: "No agredí a ninguna mujer"

Por su parte, María José Cano de ATE especificó que "El objetivo de esta Misión es recolectar los testimonios de víctimas y familiares para elaborar un informe para la denuncia internacional". En tanto, Marianela Navarro del FOL explicó que en lo que va de la represión estatal, 75 peruanos han sido asesinados y expresó que "nuestro país fue llamado a ayudar por la histórica lucha en defensa de los derechos humanos".

En la conferencia, se expuso con preocupación la dimensión de la represión estatal. En este sentido, el diputado nacional Juan Marino aseguró: "Vamos a intentar frenar esta masacre. Hay armas de guerra involucradas y detenciones arbitrarias y masivas".