Juan Marino: "El futuro del país está en manos de los piqueteros"

El diputado Juan Marino es otro de los que opina que el Frente de Todos debería reunirse en una mesa nacional para abordar las cuestiones relevantes del país. A su vez, remarcó la necesidad de que las organizaciones piqueteras conformen de su propio partido, "tal cual hicieron los monopolios en su momento cuando armaron el PRO", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Podría desarrollar su crítica a la Corte Suprema?

Hoy marchamos a la Corte a las 17. Creo que es importante respaldar el proceso de juicio político que ya se inició en Diputados. Esto es necesario, en primer lugar, a partir de que la Corte decidió declarar inconstitucional un decreto que establecía que las telecomunicaciones son un servicio público. El mismo era para regular y garantizar precios accesibles para la población. Como eso no sucedió, hoy tenemos a las empresas aumentando los valores brutalmente.

Otro motivo es lo del Lago Escondido, que revela un entramado mafioso, y la Corte mira para otro lado.

Los piqueteros preparan una marcha a Desarrollo Social: cuándo será

Por tanto, es importante que los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales y todos aquellos que defiendan la democracia, nos veamos hoy a la tarde en la movilización.

¿Cómo repercute en tu organización la tensión entre la Cámpora y el Presidente?

Coincidimos con las críticas del “Cuervo” Larroque al presidente. Por ejemplo, antes del intento de magnicidio, Alberto Fernández no tuvo una actitud contundente, no defendió a Cristina cuando Rodríguez Larreta prácticamente la encerró en su domicilio sitiando todos los alrededores. Nosotros, en ese momento, le reclamamos que se ponga al frente de defender a Cristina, como lo hizo con Evo durante el golpe en Bolivia.

La mesa nacional del Frente de Todos no se reúne para debatir cómo abordar la situación de nuestro país. Además, entendemos la necesidad del aumento de suma fija y también de un Salario Básico Universal, porque sabemos la dificultad de las personas, sobre todo, en los barrios populares. Esas medida fueron rechazadas por el presidente.

Juan Grabois, el dirigente sindical de Patria Grande

Compartiste varias marchas con Juan Grabois, ¿estará presente hoy?

No hablé con él, así que no lo sé. Entiendo que los compañeros de Patria Grande, organización que él integra, van a estar presentes.

¿Cómo es tu historia personal, cómo llegaste a ser diputado?

Empecé a militar en el colegio Carlos Pellegrini. Fui presidente del Centro de Estudiantes en 2006. Luego, fuimos a militar en los barrios populares. Uno de los grandes hitos en donde estuve fue el Parque Indoamericano. Estudié Historia y Economía, sin terminarlas, y ahora estudio Derecho.

Uno pensaría que con ese historial tendrías varias posibilidades laborales y no se necesita ser piquetero...

Fue una decisión de vida, sí. Quise dedicar mi militancia a los que más necesitan. Y además fundamos lo que ahora es Unidad Piquetera y el Partido Piquetero, luego de que fuéramos expulsados del Partido Obrero.

Se terminan las vacaciones piqueteras: vuelven las protestas a la Avenida 9 de Julio

Nuestra idea es que las organizaciones piqueteras tienen que construir su propio partido político, así como los monopolios en su momento armaron el PRO.

La palabra “piquetero” está empezando a tener una interpretación polisémica en este último tiempo, ya no se vincula con el significado que se le atribuía antes ¿es correcto?

Soy piquetero por decisión, no por necesidad. Entiendo y confío que el futuro del país está en manos de la clase obrera piquetera. Como sujeto histórico se tiene que transformar en sujeto político.

De Pedro y Grabois compartieron acto para impulsar un plan quinquenal

¿Cómo imaginás una sociedad a futuro en donde se alcance una distribución de la renta como en los países escandinavos? ¿Qué rol tendría un partido piquetero en ese contexto?

Yo voy más allá, si planteo que el Movimiento Piquetero tiene que organizar su propio partido es porque pienso que tiene que gobernar, entendiendo que ese sector, como sujeto, es la expresión más avanzada del movimiento obrero en su conjunto.

Alguna vez le dije a Juan Grabois que si el éxito de su tarea es que algún día su trabajo dejase de existir, es decir, que si la gente por la que se pelea lograra el desarrollo en todo campo de la vida, desaparece como actor social. ¿Pensás que es así?

Sí, porque soy marxista. Estoy seguro que si logramos nuestra búsqueda, o sea, la extinción de las clases sociales, no vamos a tener esas clases sociales como lo conocemos hoy, no va a existir la explotación de hombre por el hombre. De esa manera no existiría tampoco la conformación de partidos políticos como los concebimos ahora.

AO FM