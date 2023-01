Se terminan las vacaciones piqueteras: vuelven las protestas a la 9 de Julio

Los piqueteros más reacios al Gobierno, nucleados en Unidad Piquetera, le colocan un cierre a su descanso veraniego y ultiman detalles de su primera actividad de protesta del año: será este miércoles en el centro porteño. ¿El motivo del regreso a las calles? La baja de casi 160 mil beneficiarios del Potenciar Trabajo que anunció Victoria Tolosa Paz en la última semana.

La temporada 2023 comenzó con tranquilidad para los dirigentes sociales que le muestran los dientes a la Casa Rosada, porque, como le señalan a PERFIL desde el lado piquetero, el Ministerio de Desarrollo Social se encargó de cumplir con la entrega de herramientas para los emprendimientos productivos que lideran las organizaciones y además aparecieron los alimentos para comedores.

La situación fue propicia para que varios de los representantes del colectivo tomen la primera quincena de enero para vacacionar. Sin embargo, el fin de casi 160 mil asistencias del Potenciar Trabajo, que comunicó la conductora de Desarrollo Social el último lunes, alteró la paz entre las partes y motivó una solicitud formal de explicaciones por parte de la UP.

Ante este medio, Mónica Sulle, la principal referente del MST Teresa Vive, una organización vertebral de los piqueteros combativos, relató que la noticia generó sorpresa y existió pedido de reunión con la exdiputada mediante una carta. Dicha misiva, agrega la dirigente, no fue respondida y por eso comenzaron a planificar “un nuevo plan de lucha”.

El epicentro del plan tendrá lugar el próximo miércoles 25 de enero a las 14 en el Obelisco porteño, tras un encuentro en 9 de Julio y avenida Independencia, y contará con la participación del Polo Obrero, la coordinadora por el Cambio Social, el grupo de Sulle y Libres del Sur, además de otras organizaciones, que a su vez prometen desplegar militantes por todo el país para rechazar el punto final para miles de personas del programa oficial.

“Vamos exigir que no se produzca ninguna baja. Entramos en enero pensando que la situación iba a estar más tranquila, pero está visto que no va a ser así”, lamentó Sulle, quien recarga críticas contra la política “de ajuste” que encaró la Casa Rosada, “a pedir del FMI, que pretende reducir el gasto social en un 0,08%” y cuestionó el rol de Sergio Massa y Tolosa Paz. “Supuestamente quieren transparentar el Potenciar y dejan a miles de compañeros sin cobrar el total del plan. Hay muchos que no lograron ingresar a la app para completar sus datos biométricos. El recorte significa un monto muy importante de ahorro para el ministerio y un mazazo para miles de hogares”, denunció.

De acuerdo con lo que trascendió, un 88,7% del padrón de beneficiarios (1.210.571 personas) regularizaron su situación y cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero. No obstante, el 11,3% restante, que representa 154.441 personas, percibirá la mitad del monto, por no cumplir con la medida. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.