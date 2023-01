Moyano y su lugarteniente para controlar precios suman también el apoyo de piqueteros y estatales

Camioneros no está solo en su cruzada por el cumplimiento de Precios Justos, el programa oficial de control en comercios, ya que aparecen con el mismo objetivo Somos Barrios de Pie, la agrupación social del funcionario Daniel Menéndez, y ATE, el gremio que nuclea a los empleados estatales. Organizaciones que tienen el visto bueno del Gobierno, que se encarga de aclarar: los controles solo los hace el Estado.

Con una inflación que en 2022 finalizó en 95% como telón de fondo, el gremio de los Moyano se lanzó, generando ruido al por mayor, a controlar los centros de distribución de supermercados como Coto, Carrefour y Disco de la provincia de Buenos Aires para “garantizar” que los productos lleguen a las góndolas. Y, de este modo, darle sustento al programa que fija los valores de 1.900 productos con precios congelados y alrededor de 20.000 artículos de primera necesidad.

Al frente de la misión, el gremio colocó a Oscar Borda, dirigente de extrema confianza de Pablo Moyano y referente de la Rama Logística del sindicato, con un pasado particular ya que comandó bloqueos a Mercado Libre, por ejemplo. El vínculo que une al líder de la CGT con el representante sindical data de décadas y es tan sólido que a lo largo del sábado, estado de Whatsapp mediante, el hijo de Hugo se encargó de demostrarle todo su apoyo.

“Compañero y amigo Borda, seguiremos luchando por nuestro pueblo para que las empresas no caguen a nuestra gente. Si Clarín, La Nación, Bullrich, la Ocaña y toda esa mierda nos pegan vamos por buen camino. Viva Perón, Evita y Camioneros”, expresó una de las cabezas de la calle Azopardo, que además criticó, por la misma vía, la cobertura mediática que se realizó en las últimas horas.

En esta trama, si algo señalan desde el entorno del Camionero a PERFIL, es que no caminan en soledad, porque ATE y Somos Barrios de Pie están consustanciados con la causa, y se encargan de brindar un detalle: al día de la fecha, no poseen una hoja de ruta de nuevas inspecciones. Del lado de los estatales, no dan crédito de la versión aunque dejan abierta la posibilidad de que exista un compromiso con la seccional Capital, que conduce Daniel Catalano, un hombre identificado con el kirchnerismo.

En cambio, Somos Barrios de Pie, a través de Daniel Menéndez, máximo referente y funcionario de Desarrollo Social, menciona que están trabajando desde hace un mes con Precios Justos, gracias al diálogo que mantuvieron con Sergio Massa, ministro de Economía, y Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior. “Nos enfocamos en la difusión del uso de la aplicación, en la capacitación y en los canales de denuncia. Este es el talón de aquiles de la lucha contra la inflación y apoyamos la fijación de precios”, detalló sobre su tarea.

A su vez, consideró positivo el rol de Camioneros en la pelea ya que cree “hay que denunciar los enormes márgenes de rentabilidad que tienen las empresas alimenticias en el país” y que se están viendo resultados. Por el lado de la Casa Rosada, dan cuenta que los controles solo los realiza el Estado y le dan la bienvenida a toda aquella entidad que pueda ayudar a cumplir con la baja de precios. “No se delega ningún control, cuando se presentó Precios Justos estaba el titular del gremio de la Alimentación y se dijo que era nuestro ojo en las góndolas. Y Camioneros son nuestros ojos en los depósitos, son una gran fuente de colaboración e información pero no controlan precios”, explicaron desde Economía.

La oposición criticó la movida y habló de “patotas”

Referentes de la oposición y empresarios dejaron claro su completo malestar ante el accionar de Camioneros que cuenta con el guiño del Gobierno. Patricia Bullrich trató a los Moyano de “patoteros” mientras que José Luis Espert se cruzó con Matías Tombolini. La Copal, en tanto, expresó que el control de precios es una función del Estado.

Una de las primeras en dar su posición fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad expresó en Twitter: “¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? La inflación se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público innecesario”.

Espert, diputado de Avanza Libertad, entró en escena para responderle un tuit a Tombolini, quien mencionó que el control del Estado “es indelegable” y que el objetivo pasa por bajar la inflación: “¿Qué parte de la Constitución te habilita a controlar precios? Te desafío a que me lo digas, porque el art. 14 de la CN dice que el comercio es libre. En cualquier caso, cuando los liberales gobernemos PBA, a la patota de Moyano te la sacamos con cárcel o bala de los comercios”, expuso.

Gerardo Morales, por su parte, sostuvo: “Es increíble que el Gobierno crea que la inflación se controla mandando patovicas de Moyano a los supermercados. Esta es la muestra de un gobierno debilitado y sin conducción, que no puede mejorar la situación económica de los argentinos”.

Daniel Funes de Rioja, ante la consulta de Clarín, apuntó: “Copal respeta el Estado de derecho, ni nosotros podemos arrogarnos la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado”, sostuvo.

“Estamos colaborando con el Gobierno”

R.P.

Pablo Moyano se dedicó ayer a defender las inspecciones en los grandes centros de distribución de supermercados que encaró su sindicato, Camioneros, para que se cumpla el plan Precios Justos. “Es una forma de colaborar con el Gobierno”, lanzó.

Según el dirigente, los trabajadores se deben poner al frente de la lucha contra los aumentos de precios “para que no se descontrole la inflación”. “Estamos colaborando con el Gobierno para que no haya desabastecimiento, y la forma es participar con la Secretaría de Comercio, controlando y denunciando”, sostuvo.

Además, remarcó que “parece que todo lo que hacen los Moyano repercute, pero solamente estamos acompañando”. “Te sacan diez camiones de ‘x’ producto y a la góndola llegan dos. ¿Dónde están los otros ocho? Lo usan para seguir especulando y remarcando precios. Esta es una forma de colaborar con el Gobierno”, repitió en contacto con AM 750.

El tema paritario también fue parte de la conversación. En ese marco, Moyano relató que “la semana pasada había salido que el ministro de Economía (Sergio Massa) había acordado con parte de la CGT y él lo desmintió. La CGT no fija paritarias”. Acto seguido, hizo referencia a la declaración de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien habló de un techo de negociaciones salariales con una cláusula gatillo: “Si llegamos a firmar el 60% es porque bajó la inflación”, comentó.