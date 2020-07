Graciela Camaño: "Que la reforma judicial no sea para beneficio del gobierno de turno"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmó que el Gobierno mandará el proyecto de reforma judicial esta semana. Según el mandatario, será “un reordenamiento que va mucho más allá de Comodoro Py. Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien”.

El Presidente afirmó que el proyecto es “tan ambicioso como necesario”. La reforma, dijo, “tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera, con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.

“Es una ley muy ambiciosa que implica reconstruir el fuero federal y además avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad, que es algo que está pendiente”, agregó el primer mandatario, que reconoció que hay una serie de problemas a abordar.

Para Alberto Lugones, "hay muchos jueces que entraron por la ventana"

En ese sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (quien integra el Consejo de la Magistratura) remarcó que desde su espacio no van a hacer nada para "favorecer a nadie". "Espero que no sea un proyecto de reforma judicial para beneficio del gobierno de turno", expresó Camaño en declaraciones radiales. "No queremos que a los jueces se los muevan como se quiera. No vamos a hacer nada para favorecer a nadie", subrayó la diputada nacional.

"Queremos romper el techo de cristal, que en serio en el Poder Judicial las mujeres podamos llegar a los cargos de mejor jerarquía", manifestó.

En este sentido, el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, manifestó que "en algunos casos el Gobierno anterior salió a pescar en la palangana, es decir que designó jueces determinados con objetivos determinados, violando el principio de juez natural".