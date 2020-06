Camaño presentó un proyecto para derogar el DNU de Macri que permitía el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo

La diputada de Consenso Federal Graciela Camaño presentó un proyecto de ley para derogar el polémico decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri en 2016 que habilitó el ingreso a familiares de funcionarios al blanqueo de capitales.

El texto del proyecto al que accedió PERFIL tiene un solo artículo que impulsa "dejar sin efecto el artículo 6 del decreto 1206/2016 por resultar nulo de nulidad absoluta e insanable por contravenir normas y principios básicos de orden público constitucional".

El decreto en cuestión fue firmado por el ex mandatario y buscó sortear una excepción que estaba expresamente identificada en la ley de Reparación Histórica y que impedía que el beneficio para "cónyuges, padres y los hijos menores emancipados" de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Ley de Reparación Histórica para jubilados y pensionados

En el proyecto firmado por la referente de Consenso Federal, explica que resulta reprochable y reprobable el modo en que el Poder Ejecutivo-a través del mentado artículo 6 – ha violentado flagrantemente la voluntad del legislador al disponer que podrían adherir al sinceramiento familiares de funcionarios quienes taxativamente habían sido excluidos por el artículo 83 de la ley de marras, alterando sin más la letra y el espíritu de esta última, situación que consagró así una mutación ilegitima de la potestad constitucional que le asiste al Poder Ejecutivo, no tan solo para legislar en general, sino más aún para hacerlo en forma exclusiva y excluyente en la materia".

A finales de 2016, el tema había generado una dura polémica al interior de Cambiemos, la alianza gobernante, ante el firme rechazo que había manifestado Elisa Carrió, una de las socias fundadoras, que se había manifestado a favor de evitar "acuerdos de impunidad".

Camaño sostiene además que "desde que se dispuso este acto de suma gravedad institucional han pasado cuatro años. Lo cierto es que hoy, conforme a la composición de las Cámaras, es posible enmendar este atropello".

Con estas palabras, la diputada bonaerense deslizó su confianza en que el rechazo a la disposición firmada por Macri logrará aglutinar el rechazo no solo del Frente de Todos sino el del resto de los aliados, con la posibilidad de generar incluso un enfrentamiento interno en Juntos por el Cambio entre los duros que podrían "bancar" la disposición y los que ya tomaron distancia del ex presidente y no estarían dispuestos a dar el visto bueno.

Camaño: “Macri es un gran evasor impositivo"

El proyecto también advierte que "esta anomalía si bien apareció disfrazada como un decreto reglamentario artículo 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, lo que hizo fue legislar en materia tributaria (atribución constitucional del Congreso de la Nación) y materia vedada para el Poder Ejecutivo inclusive mediante la atribución del articulo 99 inc. 3 de la Carta Magna".

Es decir, que se legisló sobre un tributo a través de un decreto, lo que tampoco está permitido constitucionalmente.

Al momento de la firma del decreto, funcionarios del Gobierno nacional salieron a defender la decisión de Macri y explicaban en off que el decreto venía a solucionar una “zona gris” que existía con las propiedades previas a la asunción de los funcionarios.

Desde la oposición, en tanto, alertaban que el Presidente podía estar favoreciendo a su propio padre, Franco Macri, fallecido en marzo de 2019. “Blanquear es amnistiar. Y Macri está amnistiando a su padre”, dijo Felipe Solá, actual canciller y ex diputado del Frente Renovador, quien sumó una denuncia penal a la que ya había presentado el kirchnerismo.

FeL