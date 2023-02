"Gran padre" y "protector": la esposa del intendente de Concordia lo respaldó en redes

La mujer del intendente de Concordia, Enrique Cresto, divulgó en sus redes un mensaje de apoyo a su esposo, tras las polémicas imágenes que circularon sobre el presunto manoseo del funcionario a una joven durante los festejos del carnaval. En el transcurso de la tarde, el político se había desligado de las acusaciones tras argumentar que se trataría de un "video editado". Su esposa aprovechó el día de San Valentín para expresar su respaldo y desestimar el material que se viralizó: "Sos el hombre que elegí y elijo para compartir cada minuto de mi vida".

Leticia Ponzinibbio compartió en Facebook una publicación para apoyar a su esposo Enrique Cresto y la acompañó con fotos de la familia.

"En este día que se celebra el amor y siendo tan especial para nosotros por lo que nos toca vivir, quiero decirte que sos el hombre que elegí y elijo para compartir cada minuto de mi vida", expresó la mujer.

Facebook/leticia.ponzinibbio.7

"Sos un gran padre y protector de nosotros y ahora, en este momento, seremos el tuyo mi vida, te amo con todo mi corazón y las tormentas las seguiremos enfrentando juntos, a la par, como hace más de 30 años", completó.

Al mismo tiempo, Ponzinibbio compartió un posteo de Agostina Ocampo, la joven que se fotografió con el intendente y quedó involucrada en la polémica escena que se viralizó.

"Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota", explicó Ocampo.

"No me tocó ni me faltó el respeto": el descargo de la joven

"Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar. No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada. Yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona", dijo.

"Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal..me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen...", expresó.

Facebook/agostina.ocampo.104

"Me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine. No voy a decir nada más ni voy a salir en los canales de comunicaciones porque quiero que se haga justicia y se termine de una vez", aclaró Agostina.

"Lamento mucho lo que pasó y le doy las gracias a las personas que me apoyaron siempre", finalizó.

CA/ED