Para Dalbón, Cristina Kirchner es "Maradona": "Es la única que Estados Unidos no pudo voltear"

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, advirtió que la vicepresidenta es la política más importante de Latinoamérica. “Es la única a la que Estados Unidos no pudo voltear con el Lawfare”, sostuvo. Y reforzó: “Va a ser recordada como un Maradona de la política”.

También, dijo que es "un desperdicio” que Aníbal Fernández no esté en el gabinete. “No me gustan algunos ministros que eligió. Hay gente más importante que no está. Me gustaría ver a Aníbal Fernández en algún ministerio. Es un desperdicio tener un cuadro político fuera de un ministerio”, dijo en declaraciones radiales.

Dalbón calificó con un 8 al gobierno de Alberto y aclaró que no le pone más nota porque no le gustan “algunos ministros” y que no esté Aníbal. Además, criticó al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, por expresiones sobre Edesur. "No puede decir que Edesur no se va a expropiar porque Edesur no se expropia, es del Estado. A lo sumo se interrumpen las concesiones”, afirmó.

Sobre la relación de Alberto y Cristina en el poder, el abogado graficó: “Están gobernando los dos. Él con el Poder Ejecutivo y ella con el tema de las leyes. La reforma judicial es de Alberto y (la ministra de Justicia, Marcela) Losardo. Son temas que ellos conocen muy bien”.

“Está gobernando Alberto y, si tiene alguna duda, la consulta con Cristina. Ellos se quieren. Hay una relación muy linda. Las cosas van sucediendo, de a poquito las promesas de campaña se van cumpliendo”, analizó Dalbón.

El abogado sostuvo que Cristina no tuvo “nada que ver con Vicentin” ni en la moratoria. “Ella está haciendo lo que tiene que hacer como vicepresidenta del Senado”, precisó.



MC