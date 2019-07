"Él número de 7 mil personas viviendo en la calle no es real"

Noticias Relacionadas Avanza la demolición del Elefante Blanco y el nuevo edificio estará listo en marzo

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, se refirió este domingo 21 de julio al censo de personas en situación de calle realizado por organizaciones sociales, según el cual hay 7 mil individuos sin techo en CABA. "Ese número no es real", sostuvo. E

Según los números que tiene el gobierno porteño, de otro relevamiento que se hizo en abril, durante 24 horas con cientos de voluntarios que recorrieron cada calle de la Ciudad, hay 1.141 personas a la intemperie.

En un diálogo radial con la periodista Romina Manguel, Tagliaferri añadió que estar sin hogar es una situación "compleja a la que no se llega gratuitamente y de la que no se sale fácilmente. Cuanto más tiempo tenés en la calle más se te han roto los lazos sociales, económicos y familiares. También atraviesa la situación de consumo y eso complejiza la situación".

Además, destacó que es "mentira" que no haya paradores para familias en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que ella conoce la problemática "desde hace 12 años". Y se opuso a las versiones que señalan que en los paradores se viven situaciones continuas de violencia. No obstante, comprendió la situación de las personas que no quieren ir a los paradores y explicó cuál es el accionar del Gobierno al respecto: "El Estado no puede agarrar a una persona, meterla en un auto y decirle yo sé lo que vos querés".

"Nadie está en la calle porque quiere. Esa persona tiene miedos, incertidumbre y hay que respetarla. El Ministerio trabaja con trabajadores sociales que tienen compromiso con la vocación", concluyó.

Por otra parte, Tagliaferri se distanció de las personas de Cambiemos que criticaron a Juan Carr y al Club Atlético River Plate por albergar a situaciones en personas de calle. "Lo que hicieron River y Juan es una acción solidaria. Yo lo conozco a Juan hace muchos años, tiene una vocación social y lo hace del corazón". De esta forma, echó por tierra las versiones de quienes vieron una intencionalidad política por parte de Carr.

De cara a las PASO. Tagliaferri es precandidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires -acompaña a Martín Lousteau en la fórmula- y, en un momento de la charla, Manguel le consultó cómo fue afrontar la candidatura en medio de la ola polar. La funcionaria respondió que esa situación le permitió mostrar, de cara a los vecinos, lo que viene haciendo el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en materia de ayuda a las personas sin techo..

