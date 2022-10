La pelea por la definición de la Liga Profesional tiene a Racing y a Boca como dos de los protagonistas en un final vertiginoso. El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno brindó una entrevista telefónica este martes 18 de octubre mientras jugaba la Academia, equipo del que es hincha, contra Lanús.

El exfuncionario K tuvo que interrumpir una discusión con Romina Manguel para festejar el gol de Copetti.

"Mirá, che, gol de Racing", dijo el ex funcionario de Cristina Kirchner en medio de un cruce en Radio con Vos. Automáticamente la periodista lo ironizó: "¿Si no era Copetti quién era?".

Otro de los columnistas del programa destacó que Moreno "está viendo el partido mientras da una nota". "Está bien, no ves que se acuerda de cosas que yo no me acuerdo", contestó Manguel.

La periodista deportiva del programa intentó darle contexto. "Se está jugando la punta, chicos", dijo para entender la reacción de Moreno en medio de la nota.

La entrevista siguió con la discusión por la anécdota de que Moreno recibía a empresarios con un arma de fuego arriba de una mesa.

AR/ff