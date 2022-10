Racing ganó, arrebató la cima y le metió presión a Boca

Racing se veía las caras con Lanús, en una verdadera final para no ceder terreno arriba. Incluso llegaba con la posibilidad de arrebatarle la cima a Boca, de manera momentánea, aguardando por lo que suceda entre Gimnasia (LP) y el equipo de Hugo Ibarra el jueves.

Con más corazón que fútbol, la Academia se llevó puesto al Granate y sumó tres puntos vitales para llegar a 50 unidades, superando por dos puntos a Boca. La figura del partido fue Enzo Copetti, no solo por el gol del triunfo, sino que se bancó todas las jugadas en el frente de ataque. Cuando parecía que repartían puntos, a los 81’ apareció el 9 académico, quien definió desde una baldosa, para sacarle una sonrisa enorme a los hinchas de Racing y un dolor de cabeza a los de Boca.

La tajante decisión de Fernando Gago con Edwin Cardona en Racing

Si bien Racing se llevó los tres puntos, el equipo de Gago sufrió más de la cuenta. Se hizo muy largo y no predominó una de las características que “Pintita” le quiere imprimir a su equipo, con la presión alta. Abusando de los pelotazos, buscando las espaldas de los defensores, y apelando a la velocidad de Carbonero, la Academia no completó uno de los mejores partidos. Pero le fue suficiente para superar a un Lanús que no presentó demasiada batalla.

En un partido muy trabado, Racing se llevó tres puntos vitales.

Para la sorpresa de propios y extraños, quien habló con la prensa fue Matías Rojas. El 10 de Racing se refirió a lo que fue el desenlace del partido y, previo a partir hacia el vestuario, arrojó una frase inesperada: “Dejame saludar a la gente de Boca, que son campeones. Tengo que salvar a Copetti de la cagada del otro día".

El "saludo" de Matías Rojas a la gente de Boca "que ya son campeones"

Luego de vencer a Atlético Tucumán en el Cilindro en la fecha anterior, Copetti, había declarado: "Vamos a salir campeones". En ese momento, cuando declaró el 9 académico, el líder del campeonato era Boca y generó muchos comentarios en las redes sociales. Para salvar a su compañero y pasarle la presión al Xeneize, el paraguayo felicitó al conjunto de Ibarra por el campeonato.

La ilusión que mantiene el Globo

Otro que sumó de a tres fue Huracán y llega con una mínima chance de aspirar por el campeonato. El equipo de Diego Dabove superó 2-0 a Platense en el Tomás Adolfo Ducó y llegó a la línea de los 47 puntos, a un punto de Boca y a tres de Racing, el nuevo líder del certamen.

Con goles de Franco Cristaldo, una de las fijas en las redes del Globo anotando 14 goles, y el uruguayo Matías Cóccaro, los de Parque Patricios cumplieron con los deberes y se aferran a la esperanza para llegar al título.

Las posibles combinaciones para definir al campeón

¿Qué resultado se tiene que dar para que Huracán llegue con chances matemáticas a la última jornada?. Boca tendrá que empatar o perder con Gimnasia (LP) para no superar las 50 unidades de Racing. En caso de igualdad o derrota del equipo de Ibarra se quedará con 49 o 48 puntos respectivamente dejando así con chances a Huracán.

En caso de que se den dichos resultados, el equipo de Diego Dabove está obligado a sumar de a tres y esperar por las derrotas de Racing y un empate o caída de Boca en la última fecha. Con esos resultados, que parecen difíciles de suceder, habría un triple empate entre los tres equipos con 50 unidades. El Globo va en la última fecha ante Patronato y se aferra a la esperanza para generar un desempate.

El prestigioso ranking en el que está Marcelo Gallardo y otros tres entrenadores argentinos

En el caso de que Boca supere a Gimnasia (LP) el jueves en el Bosque, el equipo de Ibarra recuperaría la cima, llegando a 51 unidades, y dejaría descartado a Huracán en la persecución por el título, abriendo el mano a mano con Racing en la última jornada. Sin horarios confirmados, en la última fecha Boca recibe a Independiente en La Bombonera y Racing hace lo propio con River en el Cilindro de Avellaneda.

De esta manera, el campeón se define con la lógica: el que sume de a tres debe esperar que el otro no lo haga. Lo que entra en juego es que Boca se enfrenta con Independiente, que no querrá colaborar con el campeonato de Racing, teniendo la misma situación con la Academia recibiendo a River, que no estaría en sus planes darle el último empujón al Xeneize para que grite campeón. Horas decisiva por la pelea del campeonato.

Lo necesita cada equipo para consagrarse:

​BOCA:

1. Si le gana a Gimnasia y a Independiente será sí o sí campeón.

2. Si suma cuatro, necesita que Racing empate o pierda con River.

3. Si suma tres, necesita que Racing pierda con River.

4. En caso de que la Academia empate, habrá desempate en 51 puntos.

RACING:

1. Si le gana a River y Boca no suma más de cuatro puntos.

2. Si empata con River y Boca iguala sus dos partidos.

3. Si empata con River, y Boca gana uno de sus partidos: habrá desempate en 51 puntos.

HURACÁN:

El Globo ya no puede salir campeón de manera directa. Pero sí puede llegar a un desempate si le gana a Patronato, aguardando por una derrota de Racing y que Boca no sume más de dos puntos.

AO JL