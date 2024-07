El guiño de Manuel Adorni al comandante Fidel Castro: lo citó para demostrar convicción

El vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, buscó minimizar la tensión en los mercados por la suba del dólar blue este martes, por lo que decidió citar al revolucionario marxista y cubano, Fidel Castro. En su habitual conferencia de prensa, aseguró que cuando el Gobierno anunció "el déficit cero para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar pegó un salto" y prometió que no se dará un paso atrás "ni siquiera para tomar impulso".

La frase pronunciada en múltiples ocasiones por el comandante Fidel Castro determinaba: "Sin dar un solo paso atrás, ni para coger impulso". La primera vez que la expresó probablemente fue en su discurso en la Plaza Cívica, el 1º de mayo de 1961. “Así llega la Revolución al poder, con todo el respaldo del pueblo. Ha estado en el poder, ha gobernado con el pueblo y se mantiene en el poder con el pueblo. Y al pueblo, ¿qué le interesa al pueblo ahora? Al pueblo lo que le interesa es que la Revolución siga adelante sin perder un minuto, siga adelante sin dar un solo paso atrás ni para coger impulso, como dicen los letreros del pueblo”, celebró Castro, rodeado de aplausos.

“¿Que es firme la posición de la Revolución? ¡Firmísima! Y sin vacilaciones de ninguna índole. ¿Que nosotros vamos a seguir llevando nuestra Revolución adelante? ¡La vamos a seguir llevando, sin pestañear, adelante, y sin vacilaciones, y sin dar un solo paso atrás, ni para coger impulso, como dice el pueblo!”, repitió luego Castro en ese día del trabajador. Adorni, en la conferencia de prensa de hoy, no dio ningún indicio ni guiño a la frase del expresidente cubano, por lo que no quedó claro si fue a propósito o un exabrupto ideológico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Que la Revolución siga adelante sin perder un minuto, siga adelante sin dar un solo paso atrás ni para coger impulso"

"Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino", dijo al hablar sobre las variabilidades del dólar. También aseguró: “Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme”.

Como para el Gobierno de Javier Milei "lo que opinen este grupo de personas no interfiere" en el programa que llevan adelante, explicaron que desde la asunción del libertario el tipo de cambio varió un 16% en comparación con el mismo período del Gobierno de Alberto Fernández, donde, según detallan, "el dólar había aumentado un 160%". "Con un detalle: nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos", retrucó Adorni.

"No vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo", prometió el economista. En la misma línea, aseguró: "Los que opinen, no interfiere en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas está garantizado". Por último, el vocero presidencial reconfirmó el rumbo libertario y prometió "seguir adelante" sin importar lo que digan. "Sabemos lo que hacemos, tenemos el norte claro, y tenemos mucha convicción", concluyó.

Las incógnitas de la segunda fase del plan de Caputo generan inquietud entre los economistas

Video: Manuel Adorni citó a Fidel Castro en la conferencia de prensa

ML / ED