"Hace 61 días no sabemos nada, si está bien, no tuvimos contacto": el reclamo de la madre del gendarme Nahuel Gallo

La familia de Nahuel Gallo atraviesa una profunda incertidumbre desde hace dos meses. El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre cuando intentó ingresar a Venezuela y, desde entonces, no hubo comunicación con él. La única imagen que el gobierno de Nicolás Maduro difundió es una fotografía que supuestamente fue tomada en el centro de detención donde se encuentra alojado.

Este viernes 7, su madre, Griselda Heredia, y su hermana, Daiana Gallo, reiteraron su pedido de información y contacto con el gendarme. Nahuel había viajado a Venezuela con el propósito de reencontrarse con su pareja y su hijo, quien cumplió dos años hace menos de un mes. Sin embargo, tras su detención, su familia no logró comunicarse con él.

"No sabemos nada, estamos igual que el primer día. No tuvimos ningún tipo de contacto. Esto es una pesadilla que vivimos a diario. No tenemos novedades", expresó Heredia en declaraciones radiales.

Por su parte, Daiana Gallo remarcó la injusticia de la situación, tanto para su hermano, quien permanece detenido, como para la familia, que sigue sin obtener respuestas. "Es muy injusto todo. No solo para él, que está encerrado, sino también para nosotras, que no sabemos nada", agregó.

Griselda y Daiana relataron las primeras horas tras conocer la noticia de la detención y cómo, con el paso del tiempo, la incertidumbre inicial se convirtió en angustia permanente. "Al principio nos dijeron que había un protocolo de 72 horas y que debíamos esperar, pero a medida que pasaban los días, la situación se volvía más preocupante porque no sabíamos dónde estaba ni quién lo había retenido. Luego, cuando Diosdado Cabello lo confirmó, aunque fue una noticia dura, al menos tuvimos la certeza de que estaba en manos del gobierno venezolano", explicó la hermana del gendarme.

"Hoy se cumplen 61 días sin saber nada. No tenemos ningún tipo de contacto. No sabemos si está bien, si duerme, si come. Absolutamente nada", insistió su madre, visiblemente afectada por la falta de información.

Las familiares también se refirieron a la intervención del exembajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien intentó hacerle llegar una carta a Gallo de parte de su familia. "Era una posibilidad de saber algo de él. No nos importaba de qué partido era o de dónde venía la ayuda, porque en ese momento solo pensábamos en Nahuel. Con el tiempo nos dimos cuenta de otras cosas", explicó Heredia.

Con resignación, añadió: "Duele ver cómo juegan con el dolor de la gente. Para ellos es un tema político, pero para nosotras es la desesperación de no saber de un ser querido".

Daiana también contó que el acercamiento con Laborde surgió luego de que el dirigente Juan Grabois se comunicara con su madre. "Le envió un mensaje por WhatsApp, le preguntó qué había pasado y se ofreció a ayudarnos con la carta. Nos dijo que tenía contactos en Venezuela y que podía hacer que la carta llegara a Nahuel", detalló la joven.

"Para nosotros era un alivio saber que él recibiría noticias de su familia, que supiera que lo estamos esperando, que su hijo está bien. Nunca nos detuvimos a pensar en cuestiones políticas. Luego se dijo que todo era mentira, pero nosotras solo queríamos que Nahuel supiera que estamos con él", agregó.

Finalmente, destacaron el apoyo del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien estuvo acompañándolas desde la detención de Gallo. "Queremos agradecerle porque siempre estuvo presente, nos contiene en muchos sentidos y nos brinda ayuda psicológica y todo lo que necesitamos", expresó Heredia.

También mencionaron que mantienen contacto con el gobierno nacional, en particular con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Nos dicen que están trabajando en el tema, aunque no tenemos detalles sobre las gestiones. Ayer hablamos con ella y nos pidió tranquilidad, asegurando que están haciendo todo lo posible", concluyó la madre del gendarme.

