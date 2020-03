Noticias Relacionadas China sugiere que el ejército de EEUU podría haber llevado el coronavirus a Wuhan

A la espera de la resolución que tomará la Mesa de Organismos de Derechos Humanos (DDHH), integrada por más de 10 agrupaciones, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reclamó "suspender el acto del 24 marzo y pasarlo para otro momento", ya que podría "ser muy peligroso" a raíz de los crecientes casos de coronavirus. La referente de derechos humanos incluso tuvo que brindar su tradicional discurso de los jueves arriba de una camioneta, como forma de prevención de contagio.

"Las personas de mas de 60 años dicen que nos tenemos que cuidar y las madres tenemos más de 90. Vamos a tratar de cuidarnos todo lo que podemos. Tenemos que lavarnos las manos, tener un poco más de cuidado, no andar besuqueándonos y no tomar mate. Todo lo que el protocolo dice hay que hacerlo porque la cosa viene pesada", expresó Bonafini en su discurso.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo improvisó su tradicional discurso de los jueves desde de una camioneta, a raíz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno nacional para que las personas mayores a 65 años eviten estar en lugares donde hay mucha gente, como forma de prevenir el contagio del coronavirus.

Allí anunció la suspensión de "todos los actos y actividades durante una semana" y aseguró que "es la primera vez que hay una epidemia tan rara, que no tiene vacunas ni parámetros. Esperamos que el jueves que viene podamos marchar y hablar desde nuestra carpa, como lo hacemos siempre. Y si no seguiremos desde la combi". Además, pidió "a toda la población suspender el acto del 24 marzo y pasarlo para otro momento", y agregó: "Les pido que por esta vez no se haga. Es muy peligroso. Viene mucha gente y podría ser catastrófico para todos".

¿24 de marzo sin marcha? Inminente definición de las organizaciones de DDHH

Este viernes 13 de marzo, se reunirá la Mesa de Organismos de Derechos Humanos (DDHH), integrada por más de 10 agrupaciones defensoras de los derechos humanos, para analizar la situación generada por la pandemia de coronavirus y definir si se hace o no la marcha y del próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976.

"Nos vamos a reunir mañana, ante lo que es de público conocimiento, que nos preocupa y está relacionado con la pandemia del coronavirus. Los organismos somos conscientes de la realidad que nos toca vivir a los argentinos frente a esta grave enfermedad. Entonces debemos analizar la situación y decidir qué hacer ante la inminencia de la movilización por el 24 de Marzo", explicó el secretario de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani.

DR/FF